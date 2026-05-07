発達支援コミュニティMaorisのSNS動画が500万回再生を突破

株式会社SHINSIR

SNSマーケティング支援を行う株式会社SHINSIR（東京都新宿区、代表取締役：しんしん（神山吉乃新））は、一般社団法人MaorisのSNS発信をサポートし、発達支援に関する動画コンテンツが累計500万回再生を突破したことをお知らせします。

動画では、発達障がいや神経系の課題を抱える子どもたちの実際の変化や、家庭の中で行われている発達支援の取り組みを紹介。SNS上では多くの保護者や支援者から共感の声が寄せられ、大きな反響を呼びました。

■ 重度自閉症の小学生の1年間の変化

動画の一つでは、小学6年生で重度の自閉症がある男の子のケースが紹介されています。

言葉で話すことが難しく、家の中を一日中歩き回る行動が続いていました。また、新しい場所や人が苦手で、自己刺激行動も多く見られていました。

しかし、家庭でカレン式のアプローチを続けた約1年後、次のような変化が見られました。

・発語が増える

・文字が読めるようになる

・1から10まで書けるようになる

・名前を書けるようになる

・新しい場所への抵抗が減少

・病院で10分座って待てるようになる

・表情が豊かになる

父親は「もう少しで、夢だった息子と一緒にサッカーができるような気がします」と語っています。

動画URL：https://www.instagram.com/reel/DO8Gp4NjqiM/?igsh=YTlsZm1kOXk2dmN5

■「寝たきりかもしれない」と言われた赤ちゃんの現在

別の動画では、生後まもなく脳の手術を受け、医師から「寝たきりかもしれない」と言われた赤ちゃんのケースを紹介しています。

視線が片側に偏り、身体が同じ方向へ引っ張られる状態が続き、首や背中は強く緊張していました。

それでも両親はあきらめず、日常生活の中で触れ合いを続けながら発達支援に取り組みました。

現在、その子どもは伝い歩きができるまでに成長しています。

母親は「寝たきりと言われた息子が、今はつたい歩きまでできるようになりました。主人と3人で手をつないで歩いた時は本当に感動しました。」と語っております。

動画URL：https://www.instagram.com/reel/DVvRE0KkZNn/?igsh=MWdyZ3RlanQ2djc3cw==

■この発信の背景にある想い

今回の発信の背景には、一般社団法人Maorisの想いがあります。

子どもの成長を願う日々の中で、「これでいいのだろうか」と不安になる瞬間も少なくありません。

それでもその時間が、ただ乗り越えるものではなく、親子にとってかけがえのないものになってほしい。

たとえハンディキャップがあったとしても、お子さんとの日々が、喜びや成長を感じられる時間であってほしい。

そして、子どもだけでなく、ご両親自身の人生もまた、大切にされるものであってほしい。

その想いを形にする取り組みが今、多くの家庭の中で少しずつ広がり始めています。

■一般社団法人Maorisについて

一般社団法人Maorisは、療育を「リハビリテーション」と「教育」の2つの視点で捉え直し、海外の先進的な発達支援の知見を日本社会に紹介する活動を行っています。

保護者と支援者が対等なパートナーとして協働しながら、「生活の中で神経を育てる」という考え方を軸に、家庭で実践できる発達支援の方法を提案しています。

コミュニティ活動や勉強会を通じて、全国の保護者や支援者をつなぎ、子どもたちの可能性を広げる取り組みを続けています。

【神経可塑性アプローチの専門家 カレン・プライアー博士】

Maorisの活動には、神経可塑性を専門とする理学療法士カレン・プライアー博士がアドバイザーとして関わっています。

博士は約50年にわたり神経系の臨床に携わり、・ダウン症・脳性まひ・発達障がい・てんかん・交通事故後の神経障害など、幅広い神経系の課題に対応してきました。

感覚刺激によって神経回路を再配線する独自のメソッドを確立し、現在は米国テネシー州の医療施設

Health Sphere Wellness Centerの所長を務めています。

【今後の展望】

一般社団法人Maorisは今後も、海外の発達支援の知見や家庭での実践事例を日本の家庭に届ける活動を続けていく予定です。

SNSという身近なメディアを通じて情報が広がることで、発達支援に悩む多くの家庭に希望が届くことが期待されています。

■株式会社SHINSIRについて

詳細はこちら :https://linktr.ee/maoris?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnQSxL4knZUZT7I0vmBpnttA68ywM84SZeY2Qi8KQBisM6Z_E6uLZ9qpADOvY_aem_mzO9Q7TbNq0E_F1EshyL9A

株式会社SHINSIRは、Z世代採用に特化したSNSマーケティング会社です。

戦略設計からコンテンツ制作、運用、改善までを一貫して支援し、企業の採用力を最大化。

SNSを軸に、これまで接点のなかった人材との出会いを創出します。

（1）採用特化型SNSマーケティング事業

Z世代に最適化されたSNS戦略設計から、企画・撮影・編集・運用までを一貫して支援しています。

単なるバズではなく、「応募・採用」に繋がる導線設計を重視し、企業の魅力をリアルに伝えるコンテンツを制作。再現性のある運用ノウハウを提供し、内製化支援まで徹底サポートしています。

（2）職場体験型動画メディア「JOB TRIP」

求職者が「働くリアル」を事前に体験できるVlog型の採用メディアです。

実際の職場・社員・1日の流れを動画で可視化することで、入社後のギャップをなくし、ミスマッチのない採用を実現。動画制作からSNS掲載、応募導線設計までを一気通貫で提供しています。

（3）受託開発事業

企業の課題に最適化したシステム開発で、業務効率化と成果向上を実現します。開発後も丁寧な保守・運用サポートを提供し、安定したシステム運用を支援。

【会社概要】

会社名：株式会社SHINSIR

代表者：しんしん（神山 吉乃新）

所在地：東京都新宿区高田馬場1-21-13 廣池ビルディング403号

事業内容：採用支援事業、受託開発事業

WEB：https://shinsir.co.jp/