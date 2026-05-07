秩父から全国へ。一棟貸切ホテル「teihaku」が地域共創型の「エリアパートナー制度」を開始。第一弾として皆野町「ぼくらのミナノベース」と提携。

株式会社goodyard

埼玉県秩父地域で一棟貸切ホテルを運営する株式会社goodyard（代表：杉本 諒介）は、宿泊施設の運営を地場企業へ委託する「エリアパートナー制度」を開始し、その第一弾として、皆野町でキャンプ場を運営する株式会社ShikaNops（代表：松藤 裕也）と業務提携いたしました。

「株式会社goodyard」代表：杉本諒介氏と「株式会社SikaNops」代表：松藤裕也氏）

【本制度導入の背景：宿泊業を「地域の開かれた事業」へ】

宿泊業界が人手不足という課題に直面する中、私たちは「地元の事業者が宿を担う」ことこそが、最も持続可能で、かつ宿泊客に深い地域体験を提供できる解決策だと考えました。

「エリアパートナー制度」は、goodyardが持つ集客・ブランディングノウハウを地場企業に提供し、共同で運営を行う仕組みです。これにより、単なる「宿泊施設の提供」を超え、地域全体を活性化させる新しい循環を生み出します。





【株式会社goodyardが運営する「一棟貸切ホテルteihaku」とは】

「一棟貸切ホテルteihaku」は、一軒家をリノベーションした一棟貸切ホテルです。現在は秩父地域にコンセプトの異なる「茶畑邸」「古民家邸」「曽沢川邸」の3施設を展開しており、全施設に客室露天風呂と屋根付きBBQスペースを完備しており、滞在型の宿泊体験を楽しめる点が、多くのお客様からご好評をいただいています。

秩父の山々を見渡せる「茶畑邸」サウナ付きの「曽沢川邸」懐かしさ溢れる「古民家邸」

【株式会社ShikaNopsが運営する「ぼくらのミナノベース」とは】

埼玉県秩父郡皆野町に位置する「ミナノベース」は、プライベート感を重視したフリーサイトと、ペット同伴可能なキャビンを含む2種類の宿泊スタイルを備えたキャンプ場です。敷地内には最大10名で利用できる大型バレルサウナや、こだわりの料理とコーヒーを提供するカフェ「鹿のねどこ」を併設。また、アウトドア結婚式やカーミーティング、商用撮影など、多様なイベントの受け入れ実績も豊富です。その確かな運営力と柔軟なサービス提供により、地域内外から多くの支持を集めています。

こだわり料理が楽しめる「鹿のねどこ」雰囲気の違う3つの「フリーサイト」快適な２種類の「キャビン」

【今後の展望：全国のエリアパートナーを募集】

2020年に「小さな貸切宿」から始まったteihakuは、現在、秩父の枠を超えた全国展開を見据えています。その鍵となるのは、その土地を愛する「人」の力です。

宿泊業は、地域のあらゆる業種と高い親和性を持っています。

・キャンプ場や宿泊施設を運営する方

・カフェ、レストラン、農家の方

・地元の工務店やクリエイター（デザイナー・エンジニア）の方

こうした多様な方々がパートナーとなることで、その土地ならではの個性が宿に宿ります。

私たちは今後、宿泊事業を起点に、飲食・不動産・ママさん向けキャリア支援など多角的な「総合まちづくり企業」として、日本各地に新たな価値を届けてまいります。

株式会社goodyard

「地域に産業と雇用を生み持続可能な地域を増やす」というミッションの会社です。旅行好きの代表の想いから生まれた一棟貸切ホテルブランド「teihaku」や、ITコンサルティング事業などを行っています。「一棟貸切ホテルteihaku」は現在、埼玉県の秩父に3施設点在しており、さらに3施設準備中。来年以降には全国展開も計画中です。



■宿泊施設「一棟貸切ホテルteihaku」運営会社

会社：株式会社goodyard

代表者：杉本諒介

連絡先：info@goodyard.co.jp

公式サイト：https://teihaku.jp/