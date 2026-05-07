【徳島県鳴門市】令和８年度「 鳴門市阿波おどり」と「鳴門の夏まつり」イベントの開催及び運営等の内容が決定

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鳴門市役所

４月28日に実施された「鳴門阿波おどり実行委員会」にて、「鳴門市阿波おどり」と「鳴門の夏まつり」の日程及び運営等について決定しました。



イベント詳細について


令和８年度鳴門市阿波おどり

日時：８月９日（日）～11日（火・祝）各日午後７時～10時


場所：鳴門駅周辺特設演舞場



〇有料演舞場……東演舞場（全長約80ｍの桟敷を設置）


※入場料金　小学生以上1,200円（前売り900円）


※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳持参の方及び介護者１人は半額（当日600円、前売り450円）。



〇無料演舞場……西おどり広場、本町おどり広場、大道おどり通り


・有名連の出演：徳島市の「阿波おどり振興協会」所属連が３日間で15連出演。


・前売券販売：７月１日（水）午前10時開始　（一社）鳴門市うずしお観光協会窓口ほか



■初おどり：令和８年８月９日（日）午前10時～（20分間）／鳴門公園千畳敷展望台　







BOATRACE鳴門PRESENTS 「令和８年度鳴門の夏まつり」

日時：８月７日（金）午後５時30分～９時30分


場所：鳴門・大塚スポーツパーク


内容：


１.ステージイベント


時間：午後５時30分～８時20分


場所：時計台付近


出演：鳴門板野JCIによるステージ企画（市阿波踊振興協会による阿波おどり など）



２.縁日とマルシェ


時間：午後５時30分～９時30分


場所：スポーツパーク正面からモニュメントの間


内容：かき氷やくじ引きなどの縁日出店（約60店舗）、


夕暮市場実行委員会によるマルシェ出店（約40店舗）



３.音楽花火×レーザーライト演出


時間：午後８時40分～９時


打上場所：茶室横池付近


花火内容：打上げ数　約1,000発（打上号数：2.5号玉まで）


観覧場所：ポカリスエットスタジアム周辺と第２陸上競技場周辺等






問い合わせ先

・鳴門商工会議所　　　　　　　　　 TEL：088-685-3748


・鳴門市産業振興部 観光振興課　 　 TEL：088-684-1157


・（一社）鳴門市うずしお観光協会　 TEL：088-684-1731