初夏限定！おむすび処 ほんのり屋で宇和海産 真鯛むすび＆三つ葉香る 鮭むすび発売。Suicaのペンギン壁紙がもらえるキャンペーンも開催 ！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：中俣博文）が運営する「おむすび処 ほんのり屋」は、2026年5月11日(月)から、初夏にぴったりの季節限定おむすび2品を発売いたします。

また、5月18日(月)からは、おむすび処 ほんのり屋全店にて、Suica等の交通系電子マネーでお買い物いただいたお客さまへキャンペーンカードをお渡しします。おむすび処 ほんのり屋公式LINEアカウントにお友だち登録のうえ、キャンペーンカードに記載の「あいことば」をトーク画面に入力すると、Suicaのペンギンオリジナル壁紙をプレゼントいたします。

商品紹介

宇和海産 真鯛むすび 350円～（税込）

宇和海で育った鯛(真鯛)は、旨味が凝縮され、身が締まっているのが特徴。鯛の上品な旨味と、しば漬けの爽やかな酸味と食感が組み合わさることで豊かな風味と食感のコントラストが楽しめるおむすびです。

三つ葉香る 鮭むすび 270円～（税込）

一口食べた瞬間、国産三つ葉の爽やかな香りと鮭の旨味が口いっぱいに広がる一品。ご飯は、上品な白だしを吸わせたふっくら仕立て。そこに、ふんわりほぐした旨味たっぷりの鮭を混ぜ込みました。 鮭の程よい塩気と、白だしの優しい甘み、そして三つ葉のシャキッとした食感を楽しめるおむすびです。

(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

季節のおむすび引換クーポンがその場で抽選で当たる！公式Xでキャンペーン実施！

【キャンペーン期間】

2026年5月11日(月)～2026年5月15日(金)

※1日1回、期間中最大5回くじをご利用いただけます。

【賞品】

宇和海産真鯛むすび、三つ葉香る 鮭むすび 1個 合計500名さま

※クーポンは、おむすび処 ほんのり屋全店でご利用いただけます。

※当キャンペーンにおけるクーポンのご利用はお一人さま期間中1回限り1個までです。

※必ず当選画面をご提示ください。スクリーンショットでの提示は対象外となります。

【応募方法】

１. おむすび処 ほんのり屋公式Xアカウント(@Ho_nnoriya)をフォロー

２. キャンペーン投稿をリポスト

３. １.と２.を達成された方がその場でくじに挑戦

※クーポンのご利用期限は当選画面をご確認ください。

※くわしくは、おむすび処 ほんのり屋公式X(@Ho_nnoriya)をご確認ください。

おむすび処 ほんのり屋全店で実施！壁紙プレゼントキャンペーン

期間中、おむすび処 ほんのり屋店舗にてSuica等の交通系電子マネーでお買い物いただき、あわせてほんのり屋公式LINEアカウントを友だち登録いただいたお客さまに、「ほんのり屋×Suicaのペンギン」オリジナル壁紙をプレゼントします。ここでしか手に入らない限定デザインとなっており、ほんのり屋のおむすびとともに、日常にちょっとした楽しさをお届けします。

ぜひこの機会に、ほんのり屋の新しい味わいとキャンペーンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2026年5月18日(月)～

※キャンペーンカードがなくなり次第終了

実施店舗：おむすび処 ほんのり屋 全店

キャンペーン参加方法：

１. Suica等でお支払いの方にキャンペーンカード配布

２. 二次元コードからおむすび処 ほんのり屋公式LINEを友だち登録

３.（登録済の方はここから）キャンペーンカードに記載の「あいことば」をトーク画面に入力

４. 壁紙をGET＆保存してお使いください

(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

おむすび処 ほんのり屋について

JR東日本のエキナカに展開するおむすび処で2002年3月東京駅八重洲中央口改札内に第一号店となる「ほんのり屋 東京本店」を開業し、首都圏を中心に展開しております。

３つのこだわり「店内炊飯」「手づくり」「会津産コシヒカリ」を大切に、こだわりのおむすびを提供し続けています。

ほんのり屋HP：https://foods.jr-cross.co.jp/honnoriya/

ほんのり屋公式X：https://x.com/Ho_nnoriya

ほんのり屋公式 Instagram：https://www.instagram.com/honnoriya_2002/



※Suicaのペンギンは東日本旅客鉄道株式会社の「Suica」のキャラクターです。

※記載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※写真はイメージです。

※店舗営業時間は変更する場合があります。

※表示価格は全て税込です。

株式会社JR東日本クロスステーションについて

社名：株式会社JR東日本クロスステーション

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設立：2021年(令和3年) 4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「おむすび処 ほんのり屋」「いろり庵きらくそば」「ベックスコーヒーショップ」や「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、「From AQUA」などの飲料商品開発や自動販売機事業を行うウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。