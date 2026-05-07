【徳島県鳴門市】令和８年度鳴門市文化月間

鳴門市役所

鳴門市では、「鳴門市文化のまちづくり条例」のなかで、５月15日からの１カ月間を「鳴門市文化月間」と定め、多彩な行事の開催を目指しています。

令和８年度は以下のイベントが協賛イベントとして開催されます。

グスタフ・メラ-と板東の記憶 -１世紀を超えて受け継がれた記録-

【日時】

４月15日（水）～５月28日（木） 午前９時30分～午後５時

※入館は午後４時30分まで。

※５月25日（月）は休館日。

【場所】

鳴門市ドイツ館２階企画展示室

【入場料等】

大人：400円

小中学生：100円

（常設展と共通）

「おんやりょう」東京芸術座公演

【日時】

５月24日（日） 午後６時30分～

【場所】

藍住町総合文化ホール

【入場料等】

一般：入会金、月会費各2,500円

小・中・高生・学生（25歳以下）：入会金1,000円、月会費500円

第47回栽景盆栽展

【日時】

５月30日（土）～６月１日（月） 午前10時～午後５時

※６月１日は正午まで。

【場所】

鳴門市黒崎地区コミュニティセンター

【入場料等】

無料

問い合わせ

・鳴門市ドイツ館：088-679-9110

・鳴門市民劇場：088-684-1777

・徳島栽景盆栽会 益岡：088-686-9306