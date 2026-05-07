【徳島県鳴門市】令和８年度鳴門市文化月間

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鳴門市役所

鳴門市では、「鳴門市文化のまちづくり条例」のなかで、５月15日からの１カ月間を「鳴門市文化月間」と定め、多彩な行事の開催を目指しています。


令和８年度は以下のイベントが協賛イベントとして開催されます。



グスタフ・メラ-と板東の記憶　-１世紀を超えて受け継がれた記録-



【日時】


４月15日（水）～５月28日（木）　午前９時30分～午後５時


※入館は午後４時30分まで。


※５月25日（月）は休館日。



【場所】


鳴門市ドイツ館２階企画展示室



【入場料等】


大人：400円


小中学生：100円


（常設展と共通）


「おんやりょう」東京芸術座公演

【日時】


５月24日（日）　午後６時30分～


【場所】


藍住町総合文化ホール


【入場料等】


一般：入会金、月会費各2,500円


小・中・高生・学生（25歳以下）：入会金1,000円、月会費500円


第47回栽景盆栽展

【日時】


５月30日（土）～６月１日（月）　午前10時～午後５時


※６月１日は正午まで。


【場所】


鳴門市黒崎地区コミュニティセンター


【入場料等】


無料



問い合わせ

・鳴門市ドイツ館：088-679-9110


・鳴門市民劇場：088-684-1777


・徳島栽景盆栽会　益岡：088-686-9306