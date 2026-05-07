【徳島県鳴門市】令和８年度鳴門市文化月間
鳴門市役所
鳴門市では、「鳴門市文化のまちづくり条例」のなかで、５月15日からの１カ月間を「鳴門市文化月間」と定め、多彩な行事の開催を目指しています。
令和８年度は以下のイベントが協賛イベントとして開催されます。
グスタフ・メラ-と板東の記憶 -１世紀を超えて受け継がれた記録-
【日時】
４月15日（水）～５月28日（木） 午前９時30分～午後５時
※入館は午後４時30分まで。
※５月25日（月）は休館日。
【場所】
鳴門市ドイツ館２階企画展示室
【入場料等】
大人：400円
小中学生：100円
（常設展と共通）
「おんやりょう」東京芸術座公演
【日時】
５月24日（日） 午後６時30分～
【場所】
藍住町総合文化ホール
【入場料等】
一般：入会金、月会費各2,500円
小・中・高生・学生（25歳以下）：入会金1,000円、月会費500円
第47回栽景盆栽展
【日時】
５月30日（土）～６月１日（月） 午前10時～午後５時
※６月１日は正午まで。
【場所】
鳴門市黒崎地区コミュニティセンター
【入場料等】
無料
問い合わせ
・鳴門市ドイツ館：088-679-9110
・鳴門市民劇場：088-684-1777
・徳島栽景盆栽会 益岡：088-686-9306