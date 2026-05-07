サンエックスのキャラクター「センチメンタルサーカス」の限定アイテムがサンキューマートに初登場！全品390円（税込429円）で6月上旬より販売開始

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、サンエックス株式会社の人気キャラクター「センチメンタルサーカス」の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で6月上旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、5月8日（金）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/sentimental(https://thankyoumart.jp/blogs/news/sentimental)

「センチメンタルサーカス」は、ぬいぐるみやおもちゃたちが夜にこっそりと抜け出し、秘密のサーカス団をつくるという物語をもとに誕生したキャラクターです。2010年に公式展開が開始され、独自の世界観とストーリー性で、現在も多くのファンに愛され続けています。

可愛らしいデザインに加え、素材や縫製にこだわったぬいぐるみなどが展開されてきたことから、ファンにとっては特別な存在として親しまれ、コレクションとしての魅力も高く、憧れを集めてきました。

本シリーズでは、「センチメンタルサーカス」の儚く幻想的な世界観を日常使いしやすい雑貨に落とし込み、手に取りやすい価格帯で展開することで、ファンの方はもちろん、幅広い層に楽しんでいただけるアイテムを取りそろえています。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年5月8日（金）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/sentimental

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年6月上旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・淡く優しい色合いとアンティーク調のモチーフを取り入れた 全17アイテムのラインナップ

今回登場するアイテムは、淡く優しい色合いを基調に、アンティーク調のモチーフを取り入れ、儚く幻想的な世界観を表現したデザインに仕上げました。

デイリー使いしやすい「エコバッグ」や「洗濯ネット」など、日常で活躍するアイテムをはじめ、繊細なデザインを大きくあしらった「フラットポーチ」や「折り畳みミラー」など、コレクションとしても楽しめるアイテムまでを幅広く展開します。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆ダイカットポーチ、フラットポーチ、ふわふわ巾着／各390円（税込429円）

ふわふわな手触りの巾着は小物の収納や持ち歩きに便利です。

「フラットポーチ」は表裏で異なるデザインを楽しめます。

カラビナ付きの「ダイカットポーチ」はバッグに付けてキーホルダーとしても使用できます。

◆洗濯ネット 2P、折り畳みミラー、アンクルソックス、アクリル前髪クリップ／各390円（税込429円）

毎日の家事や生活シーンで活躍する「洗濯ネット」は、サイズ違いの便利な2枚セットです。

「アンクルソックス」は足元からさりげなくキャラクターを楽しめます。

「アクリル前髪クリップ」や「折り畳みミラー」など、身だしなみを整えるのに役立つアイテムも登場します。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/