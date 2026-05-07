バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、仮面ライダークウガの変身ベルトが古代から出土した際のデザインの『アークル 超古代石化バージョン』(19,800円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年5月7日(木)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000245215/?rt=pr





アークル 超古代石化バージョン





■商品特長

2000年に放送された『仮面ライダークウガ』の変身ベルト「アークル」を、第1話にて登場した際の、超古代から出土された石化状態を再現した「超古代石化バージョン」として初商品化いたします。





2026年2月に発売した「CSM変身ベルト アークルver.25th」の金型を用いて、一部パーツを新規造形し、さらに特殊な塗料を用いて、まるで石のような質感の塗装を施した、重厚感のある変身ベルトです。





特殊な石塗料は、化石の肌触りに近い、ツヤの無く薄く凹凸のついた質感となっており、至近距離での鑑賞に堪えうるよう、べたの一色ではなく、細かな粒子塗装を施すことにより、非均一感と風化感を感じさせる外観となっています。

さらに造形では「CSM変身ベルト アークルver.25th」で空いていたスピーカーやセンサーの穴部分を埋め、さらにベルト帯が破損された状態のビジュアルも、新規設計にて再現しています。

発売済みの「CSM変身ベルト アークル」と合わせて、『仮面ライダークウガ』の世界観に浸ることのできるアイテムとなっています。





※本商品には光る・鳴る機能はありません。





アークル 超古代石化バージョン(イメージ1)

アークル 超古代石化バージョン(イメージ6)





■商品概要

・商品名 ：アークル 超古代石化バージョン

( https://p-bandai.jp/item/item-1000245215/?rt=pr )

・価格 ：19,800円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：アークル 超古代石化バージョン…1

・商品サイズ：アークル 超古代石化バージョン

…H約107mm×W約410mm×D約320mm

・対象年齢 ：15才以上

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年5月7日(木)16時～2026年6月21日(日)23時予定

・商品お届け：2026年9月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)石森プロ・東映





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

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※日本国外で販売する可能性があります。

※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。









■「仮面ライダークウガ」とは

2000年～2001年に放送された平成仮面ライダー第1作。主人公・五代雄介は古代遺跡から発掘された変身ベルトアークルを装着したことにより仮面ライダークウガとなり、グロンギ族(未確認生命体)と呼ばれる怪人達から人々を守るために戦います。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

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