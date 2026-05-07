「ありがとう」を、ハンバーガーと一緒に「カーネーション」を1輪プレゼント

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2026年5月10日（日）の“母の日”に、長野県と山梨県のモスバーガー全35店舗にご来店いただいたお客様へ、先着で「カーネーション」を1輪プレゼントします。

ツールデザイン イメージ

“母の日”に感謝を伝える贈り物として、すっかり定着しているカーネーションは、長野県が生産量日本一を誇っています。今回プレゼントするカーネーションも長野県飯田市の南信ハウスカーネーション組合で栽培されたものです。長野県農政部農産物園芸畜産課のご協力もあり、“母の日”前の繁忙期にもかかわらず、今年も約2,700輪のカーネーションをご用意することができました。

この企画は2023年から実施しており、今年で4回目を迎えます。昨年ご来店いただいたお客様からは、『お花をもらうと幸せな気持ちになりますね！』『心が温かくなりました！！また来年もぜひやっていただきたい』『他のお客さんもお花を手に嬉しそうな笑顔が溢れていて、素敵な企画だなぁと思いました』などのメッセージをいただきました。カーネーションの花言葉は「純粋な愛情」です。モスバーガーでおいしいハンバーガーを食べながら、お母様や大好きな方へ、純粋な愛情を込めて感謝をお伝えください。

＜企画概要＞

■企画名：母の日カーネーションプレゼント企画

■実施日：2026年5月10日（日）

■販売店舗：長野県・山梨県のモスバーガー 全35店舗

■内容：モスバーガーへ来店されたお客様へカーネーションを1輪プレゼント

※先着順、無くなり次第終了。

※数量は店舗ごとに異なります。1店舗あたり50～120輪。

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/