『銀座ベルビア“館”』が『銀座×偏愛シール交換“館”』に！オリジナルシールを先着1,000名様へプレゼント

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治)は、三井不動産商業マネジメント株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：大林修)が運営する銀座ベルビア館とのコラボレーションイベントとして、来館者参加型企画の「銀座×偏愛シール交換館」を5月23日(土)～5月24日(日)2日間限定で開催いたします。 期間中、銀座ベルビア館1Fでは『銀座×偏愛シール交換館パネル』を設置。さらに、文筆家・甲斐みのりさんとOZmagazineが監修した「5種のオリジナルシールセット」を、“銀座の偏愛”コメントと交換で、各日先着500名様にプレゼントします。参加者が書いたコメントは、館内の大きなボード（＝『みんなの「銀座×偏愛」ボード』）に展示されます。

■イベント詳細はこちら https://www.ozmall.co.jp/especial/gourmet/45472/

甲斐みのりさん×OZmagazineがプロデュース！「銀座×偏愛シール交換館」 開催概要

『銀座ベルビア“館”』が『シール交換“館”』に！

銀座ベルビア館に訪れた方の“銀座のお気に入り＝偏愛”を書き込んだ“偏愛シール”と、文筆家・甲斐みのりさんとOZmagazineが監修した5種のオリジナルシールセットを交換！条件クリアでオリジナルシール台紙もプレゼントいたします。

左から）銀座×偏愛シール交換館パネル（シール展示イメージ）、みんなの「銀座のお気に入り」が集まる「MY偏愛銀座シール」ボード

＜イベント概要＞

■開催場所：銀座ベルビア館 1F (東京都中央区銀座2-4-6)

※営業時間、アクセスなどの詳細は下記公式HPをご覧ください。

銀座ベルビア館 施設ウェブサイト：

https://mitsui-shopping-park.com/urban/velviakan/index.html

■開催期間

-シール交換イベント：5月23日（土）～5月24日（日）

-みんなの「銀座×偏愛」ボード展示：5月23日（土）～6月30日（火）

■プレゼント：

１.5種オリジナルシールセット（5種×1000セット限定）

参加者の”銀座の偏愛”コメントを記入したシールと引換えに、各日先着500名様限定

２.オリジナルシール台紙（400枚限定）

対象Instagramアカウントをフォロー＆該当投稿を保存した方、各日先着200名様限定

■注意事項

・シール、シール台紙ともになくなり次第終了となります ・天候により中止の場合がございます

・イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます

・詳細はこちらのページをご覧ください https://www.ozmall.co.jp/especial/gourmet/45472/

＜文筆家・甲斐みのりさん＞

静岡県生まれ。

散歩、お菓子、建築、雑貨などをテーマに書籍、雑誌、WEBにて執筆。 OZmagazineやOZmallで連載「さて、おやつにしますか」を展開中。

◆ 雑誌「OZmagazine（オズマガジン）」とは？

首都圏近郊のカフェやレストラン、雑貨店などいい1日が過ごせるスポット情報をお届けする、おでかけライフスタイルマガジン。1987年創刊。奇数月12日発売。

◆ WEB「OZmall（オズモール）」とは？

1996年に女性ライフスタイル誌「OZmagazine」 のWEB版としてスタート。今年30周年を迎えた、「信じられる、ときめきだけ。」を届けるおでかけメディアです。レストラン・ホテル・ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“友達”と捉え、会員500万人に支持されています。

◆取材申込・お問合せ スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2157-5378810bf69f629714eea040ac754254.pdf