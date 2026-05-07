株式会社プラスバリュー、サッカークラブ「FC Diego」とスポンサー契約締結

株式会社プラスバリュー

株式会社プラスバリュー（本社：東京都港区、以下 当社）は、サッカークラブ「FC Diego」とスポンサー契約を締結し、2026シーズンより公式スポンサーとしての支援を開始いたしました。

本契約を通じて当社は、スポーツを起点とした地域社会への貢献および次世代人材の育成支援を推進してまいります。

■スポンサー契約の背景

FC Diego

当社は「事業に新たな価値を創出する」という理念のもと、AI・データ分析・システム開発を軸に企業変革を支援してまいりました。

一方で、企業の持続的成長には、事業領域にとどまらず、地域社会や未来を担う人材への価値提供が不可欠であると考えています。

「FC Diego」は、1994年に東京大学サッカー部OBチームとして発足し、東京都社会人サッカーリーグで活動をしていましたが、この度再編成され、1つでも上のカテゴリーへの昇格を目指すとともに、子ども向けサッカースクールの展開など、地域に根差した活動を行っています。

こうした「競技」と「育成」の両輪で地域に価値を提供する姿勢に共感し、この度のスポンサー契約締結に至りました。

藤原 雅斗 (DF／キャプテン)■クラブを率いるのは“元プロ×営業エース”

「FC Diego」では、当社営業部のエースである『藤原雅斗』がキャプテンを務めています。

同氏は大阪出身の元プロサッカー選手で、セレッソ大阪ユースを経て、U-16日本代表に選出。その後、Jリーグ「ザスパ草津」「アスルクラロ沼津」で活躍しました。

現役引退後は営業職へ転身し、大手企業にてトップクラスの実績を継続的に創出。当社設立時より参画し、現在はセールスマネジャーとして事業成長を牽引しています。

ピッチ上ではキャプテンとしてチームを率い、ビジネスでは成果創出の最前線に立つ--

その両軸での活躍は、当社の掲げる「人材価値の最大化」を体現する存在です。

■FC Diegoとは

「FC Diego」は、1994年に東京大学サッカー部OBチームとして発足したサッカークラブです。

長年にわたり東京都社会人リーグに所属し活動を続けた後、シニアチームを中心とした運営を経て、2023年に再編成しました。現在は東京都社会人リーグ3部に所属し、上位リーグへの昇格を目指しています。

クラブは単なる競技チームにとどまらず、地域に根ざしたスポーツクラブとしての発展を志向しており、子ども向けサッカースクールの運営を通じて、次世代育成にも積極的に取り組んでいます。

また、「フットボールを通じて世代を超えた交流の場を創出すること」「地道な活動を通じて仲間との喜びを分かち合うこと」を使命に掲げ、地域コミュニティとの共創を重視したクラブ運営を行っています。

公式サイト：https://fcdiegojapan.info/

■企業とスポーツの融合による価値創出

FC Diego

当社は、テクノロジーと人材の力に加え、スポーツが持つ「成長・挑戦・つながり」の価値を掛け合わせることで、社会に新たなスタンダードを創出してまいります。

■試合結果および今後のスケジュール

「FC Diego」の2026シーズンは、開幕戦から安定した戦いを見せており、着実なスタートを切っています。

【試合結果】

開幕戦：2026年4月5日（開幕戦）

FC Diego 0 - 0 KDD FC

（会場：富士通スタジアム川崎）

第2節：2026年4月26日

FC Diego 1 - 0 FC.GANADOR ※勝利

【今後のスケジュール】

第3節：2026年5月10日

8:30 KICK OFF

vs 関大クラブTOKYO2017

（会場：東大和市清原中央公園運動広場）

第4節：2026年5月17日

18:20 KICK OFF

vs すみだサッカークラブ

（会場：小さな森の家フィールド）

■会社概要

会社名：株式会社プラスバリュー

所在地：106-0032 東京都港区六本木7-21-24 THE MODULE roppongi 3F

設立：2022年4月1日

代表者：代表取締役 CEO 沓澤寿子

事業内容：株式会社プラスバリューは、2022年設立のIT企業です。先端技術ITソリューション事業（システム開発・BI／AI／データ分析）、社会人向けITスクール事業「Plus Value Lab」、DX＆ビジネスコンサルティング事業、IT人材エージェント事業「Plus Value Agent」の4事業を展開。設立から4年で売上14倍・社員数10倍に成長し、2029年のIPOを目標に掲げています。

コーポレートサイト：https://plusv.jp

【株式会社プラスバリューについて】

プラスバリューは、先端テクノロジーと人材の力で企業の変革を支援するIT企業です。

AI・データ分析・システム開発を横断的に活用し、事業価値の創出と持続的成長を実現しています。

【リリースに関するお問い合わせ先 】

株式会社プラスバリュー 広報PR室

Email：info@plusv.jp