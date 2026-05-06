毎公演即完の「寝そべって聴くオーケストラ」。横浜・大さん橋で初の「ミュージカル特集」＆「クラシック特集」などの開催が決定！最速LINE先行受付を5月6日(水・祝)より開始！

株式会社indi

『CHILL CLASSIC CONCERT』は、「寝てもOK・飲食OK・おしゃべりOK」という気軽に楽しめる

新しいスタイルのオーケストラとして、過去全公演が即完売するなど大変ご好評をいただいております。

過去来場者の約80％が20～30代で、その半数が「クラシックコンサート初来場」と回答。そのうち

80%以上が「クラシックコンサートにいく機会はあまりなかったが、今後行ってみたい」と回答するなど、クラシックコンサートへの入り口としても注目を集めています。

▼大好評の横浜開催「SEASIDE」シリーズ。2026年後半のプログラムを発表！

2026年上半期公演もすべて完売するなど、好評を博している「SEASIDE」シリーズ。

このたび、2026年後半のプログラムを発表いたしました。

9月は、シリーズ初の試みとして、広く愛されるミュージカルの名曲たちを特集した

「Musical Collection」を開催。

続く10月には、昨年チケット即完の1990年代・2000年代特集のプログラムを新たに

「1990s & 2000s Memories Collection」としてお届けします。

そして11月には、誰もが一度は耳にしたことのあるクラシックの名曲を厳選し、初心者の方も聴き慣れた方も改めて味わっていただけるような「Classic Selection」を開催いたします。

いずれの公演でも、長年愛され続けてきた名曲の数々を、編曲家・中山博之がオリジナルのオーケストラアレンジに。新進気鋭の演奏家たちによる臨場感あふれる生演奏とともに、楽曲の魅力を新たな形でお届けします。

寝そべりながら、飲みながら、気軽に楽しめる心地よい空間で生演奏を楽しむ。

チルクラシックならではの、“ここでしか味わえない”贅沢な体験をお楽しみください。

▼公演概要

『CHILL CLASSIC CONCERT SEASIDE -Musical Collection-』

世界中で愛されるミュージカル楽曲をテーマに、名シーンを彩る楽曲の数々をオリジナルアレンジでお届けします。舞台の感動や高揚感を、オーケストラの響きとともにあらためて味わえるプログラムです。

＜プログラム曲＞

A WHOLE NEW WORLD

BEAUTY AND THE BEAST

CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT

DEFYING GRAVITY（「ウィキッド」より）

FRIEND LIKE ME

PHANTOM OF THE OPERA（「オペラ座の怪人」より）ほか

※プログラムは変更になる場合がございます

・公演日時

DAY1：2026年9月5日（土）

第1公演 開場11:00 / 開演12:00

第2公演 開場14:30 / 開演15:30

第3公演 開場18:00 / 開演19:00

DAY2：2026年9月6日（日）

第1公演 開場10:00 / 開演11:00

第2公演 開場13:30 / 開演14:30

第3公演 開場17:00 / 開演18:00

・協賛

明治安田生命保険相互会社、ローソンチケット

・公演会場

横浜・大さん橋ホール

・公演詳細

https://chill-classic.jp/concert/seaside_1/

『CHILL CLASSIC CONCERT SEASIDE -1990s&2000s Memories Collection-』

昨年公演はチケット即完と、大きな反響をいただきました。本公演ではプログラムを新たにし、1990年代・2000年代を彩った名曲の数々をオーケストラの響きでお届けします。懐かしさとともに、その魅力をあらためて味わえる内容です。

＜プログラム曲＞

赤い糸

空も飛べるはず

涙のキッス

らいおんハート

ハナミズキ

Lovers Again

OH MY LITTLE GIRL

Story

Time goes by ほか

※プログラムは変更になる場合がございます。

・公演日時

DAY1：2026年10月24日（土）

第1公演 開場11:00 / 開演12:00

第2公演 開場14:30 / 開演15:30

第3公演 開場18:00 / 開演19:00

DAY2：2026年10月25日（日）

第1公演 開場10:00 / 開演11:00

第2公演 開場13:30 / 開演14:30

第3公演 開場17:00 / 開演18:00

・協賛

ローソンチケット

・公演会場

横浜・大さん橋ホール

・公演詳細

https://chill-classic.jp/concert/seaside_2/

『CHILL CLASSIC CONCERT SEASIDE -Classic Selection-』

誰もが一度は耳にしたことのあるクラシックの名曲を、厳選してお届けします。音色や楽曲の背景にもさりげなく触れながら、心地よくくつろげるスタイルでお楽しみいただけるコンサートです。

はじめての方にも、あらためて味わいたい方にも。気軽に、そして上質に。少し贅沢なクラシック体験をお届けします。

＜プログラム構成＞

第1部

クラシックを代表する名曲の数々を、メドレー形式でお届けします。

・エルガー/行進曲 「威風堂々」

・チャイコフスキー/バレエ音楽「白鳥の湖」組曲より 第1曲 情景

・パッヘルベル/カノン

・ムソルグスキー/組曲「展覧会の絵」より プロムナード

・J.S.バッハ/G線上のアリア

第2部

各楽器の音色の違いを、名曲を通してわかりやすくご紹介します。

・ショパン/ノクターン 第2番

・アンダーソン/トランペット吹きの休日

・モーツァルト/アイネ・クライネ・ナハトムジーク ほか

第３部

映画・ドラマの名シーンが浮かぶような旋律を、生演奏ならではの臨場感とともにお届けします。

・ガーシュウィン/ラプソディ・イン・ブルー（抜粋）

・HE'S A PIRATE

・I SEE THE LIGHT ほか

第4部

バレエ音楽「くるみ割り人形」より、各楽器の役割・物語の流れにも触れながら、オーケストラならではの豊かな表現をお楽しみいただきます。

チャイコフスキー/組曲「くるみ割り人形」より抜粋

行進曲・金平糖の踊り・ロシアの踊り・葦笛の踊り・花のワルツ

※プログラムは変更になる場合がございます

・公演日時

DAY1：2026年11月28日（土）

第1公演 開場11:00 / 開演12:00

第2公演 開場14:30 / 開演15:30

第3公演 開場18:00 / 開演19:00

DAY2：2026年11月29日（日）

第1公演 開場10:00 / 開演11:00

第2公演 開場13:30 / 開演14:30

第3公演 開場17:00 / 開演18:00

・協賛

ローソンチケット

・公演会場

横浜・大さん橋ホール

・公演詳細

https://chill-classic.jp/concert/seaside_3/

上記3公演について、5月6日(水・祝)20:00よりLINE友だち限定先行受付（抽選）を開始いたします。ご好評につき、先行販売で人気の座席は売り切れが予想されます。ぜひこの機会に、公式LINEより送付される専用URLからお申し込みください。

＜販売スケジュール＞

LINE友だち先行 5/6(水・祝)20:00～5/24(日)23:59

※抽選結果 5/28(木)12:00

ローチケ先行 5/30(土)12:00～6/14(日)23:59

※抽選結果 6/18(木)12:00

一般販売（先着） 6/20(土) 12:00～

各種チケットに関する情報は、公式WEBサイト・各種SNSよりご確認ください。

・公式WEBページ：https://chill-classic.jp(https://chill-classic.jp/)

・公式LINE：https://lin.ee/9LPxCEJ

・公式Instagram：https://www.instagram.com/chill.classic.concert/

・公式X：https://twitter.com/chill_classic

なお、各公演につきましては、ローソンチケット様にご協力いただき、ローソン店頭での露出展開を

予定しております。

▼『CHILL CLASSIC CONCERT』スポンサー募集中！

『CHILL CLASSIC CONCERT』シリーズでは、2026年以降の公演開催にあたり、

引き続きスポンサー企業様を募集しております。

今後より国内・さらに世界へと拡大を目指していく『CHILL CLASSIC CONCERT』は、上質なトップオーケストラの生演奏を、非日常的な空間でくつろいで楽しむことで、癒しや感動を味わうことができる、エンターテインメント体験を提供しております。

スポンサーとして参加いただく企業様には、スポンサー名の露出や会場内のPRスペースの提供、コラボレーションなど、さまざまな特典を検討しております。

その他のお取り組みについても、ご相談の上、企業様とご一緒に検討をさせていただきます。

募集に関する詳細については、下記お問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。皆様のご連絡を心よりお待ちしております。

チルクラシック運営事務局：chill-classic@indi.co.jp

▼2026年は全国12都市・10万人規模へ。販売済み公演はいずれも完売！

2025年には累計57,000人を動員し、全公演が即日完売。

多くの要望を受け、2026年は全国12都市での開催が決定、年間10万人規模の動員を見込む

国内最大級*のオーケストラコンサートへと成長を遂げます。

すでに販売を開始している横浜、千葉、静岡、名古屋、京都、神戸、広島、福岡の各公演はいずれも

全席完売。各地で大きな反響をいただいております。

*2024年～2025年の国内主要クラシックコンサート（オーケストラ定期演奏会、音楽祭等）の年間有料動員数（当社調べ）

▼『CHILL CLASSIC CONCERT』シリーズとは

『CHILL CLASSIC CONCERT』シリーズは、リクライニングチェアやハンモック、ビーズクッションといったくつろげる座席で、トッププロオーケストラによるJ-POPヒット曲の生演奏を味わうことができるコンサートとして、クラシックファンのみならず、幅広い方々に好評いただいております。

過去公演では、来場満足度が約98%を記録。来場者の約88%が「毎年行きたい」と答えるなど、大変

好評をいただいております。

※横浜・大さん橋ホールでの過去公演の様子

＜過去公演に来場されたお客様の声＞

普段クラシックを聴く機会が中々ないにも関わらず、チルしながらもOKなところにとても満足しています。間近で演奏を聴くことができて、映画の世界感に入ったように圧巻されました。演奏者様の一人一人の丁寧な演奏、そして想いが込められていてとても感動しました。チルまでさせていただき、日々の仕事の疲れを発散できました！月曜日からまた頑張ろうと思います！ありがとうございました！！

（女性・20代）

演奏が上手なのはもちろん、アレンジも原曲のイメージを損なわないとてもステキなアレンジで素晴らしかったです。

会場の雰囲気も凄く良くてリラックスできました。

ゴロンと横になって美しい音楽を聴けるなんて本当に贅沢ですよね。

ステキな時間をありがとうございました。

（女性・40代）

想像をはるかに超えるコンサートに大満足で未だ余韻に浸っております。

どの曲も知っているものばかりでワクワクしながら来場したのですが、クラシックで聴くJ-POPは非日常感もあり、とても多幸感に包まれました。

（女性・30代）

最初の曲から素敵なメロディを聴き、自然と涙が出るくらい感動しました。

どの曲も聞いたことがあったり、好きな曲だったりしたことから、よりクラシックに親しみを感じるようになりました。

できるなら、毎回公演を聴きたいくらいです。

このような素晴らしい公演を聴かせていただき、ありがとうございました。

（女性・50代）

・横浜・大さん橋ホール：第1,2公演

まるで海の中にいるような、波をイメージした照明で演奏をお楽しみいただけます。

・横浜・大さん橋ホール：第3公演

みなとみらいの海をバックに、演奏をお楽しみいただけます。

＜選べる座席＞

・ハンモック席

自分だけの世界に入り生演奏を浴びることができる、「CHILL」を体感できるお席です。

・ビーズクッション席

オーケストラの目の前で寝そべり、生演奏を浴びることができる、臨場感たっぷりのお席です。

・リクライニングチェア席

まるで無重力になったようにくつろげるリクライニングチェアに座り、寝そべって音楽を楽しめるお席です。

▼出演者プロフィール

企画協力者のビルマン・中山両氏のほか、約30名の新進気鋭のオーケストラ演奏家が特別に集結し、

演奏を披露いたします。

ビルマン 聡平 (ヴァイオリン/企画協力)

兵庫県神戸市出身。3歳よりヴァイオリンを始める。

東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校卒業。

同大学を経て、ローザンヌ高等音楽院卒業。

同大学院修士課程修了。

ローザンヌ（スイス）において Sinfonietta de Lausanne アカデミー課程修了。

8歳で京都音楽コンクール金賞奨励賞、全日本学生音楽コンクール第3位入賞、日本演奏家コンクール

優勝、ＹＢＰ国際コンクール優勝、大阪国際コンクール第3位入賞。

墨田トリフォニーホール、八王子オリンパスホール、オペラシティ、日野市煉瓦ホール等でソロリサイタルを開催し、好評を博す。

ソリストとして、故田中千香士氏 指揮 レボリューションアンサンブル、矢野正浩氏 指揮 Grand Gala Orchestra OSAKA、Alexander Mayer氏 指揮 Sinfonietta de Lausanne、中田延亮氏 指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団等と共演。

ピエール・アモイアル氏率いるCamerata de Lausanneのメンバーとして、ローザンヌ、モスクワ、イスタンブール、パリ等ヨーロッパ各地において演奏会、ツアーを行う。

これまでに山本彰、工藤千博、澤和樹、清水高師、ピエール・アモイアル各氏に師事。

現在、新日本フィルハーモニー交響楽団2ndヴァイオリン首席奏者。

ソロコンサートや室内楽等、多数のコンサートに出演している。

またスタジオミュージシャンとしても、これまでに様々なアーティストのレコーディングやツアーに参加 。

TVコマーシャルやドラマ 映画 ゲーム音楽などのレコーディングにも多数参加。

中山 博之 (編曲・ピアノ/企画協力)



東京藝術大学作曲科卒業。

ピアニストとして東京交響楽団、日本フィルハーモニーとの共演、映画・TVコマーシャル音楽のピアノ演奏レコーディング、フィギュアスケートの 浅田真央選手がプログラムに使用した「カプリース」、NHK朝の連続テレビ 小説「梅ちゃん先生」の演奏を担当。

主な編曲作品「ジブリ・ザ・クラシックス」/Xbox360「ブルードラゴン」/「ロスト・オデッセイ」/「【DS版】ファイナルファンタジーIII」オープニング/「グイン サーガ」/「キングダムハーツ・ピアノコレクションズ」/「浅田舞&真央 スケーティング・ミュージック2009-10 カプリース」/「ファイナルファンタ ジーPIANO OPERA I / II / III、IV / V / VI、VII / VIII / IX」/「ファイナル ファンタジーオーケストラアルバム」/「Distant Worlds music from FINAL FANTASYコンサート」/「memoria!/下村陽子25周年ベストアルバム」/Apple Arcade「ファンタジアン」オーケストラ

2006年 ポーランド大使館でショパン作品を演奏 、2010年 ショパン生誕200年記念・NHKカルチャー主催のワルシャワ交流祭 ツアーに参加、ワルシャワ・パリにてショパンを演奏し喝采を浴びる。 2011年 NHKラジオ第2文化講演会「ショパンとその時代」に出演 2012年 スペインのマヨルカ島、スイスツアーを開催 2014年 ブラジル・サンパウロにて海外初の「ピアノ・オペラ ファイナル ファンタジー」(国際交流基金主催)コンサートに出演 2015年・2016年「ピアノ・オペラ ファイナルファンタジー」ワールドツアー、パリ・ブリュッセル・ストックホルム・ロンドン・台湾・韓国・香港・シンガポール・ブラジル・メキシコ・ニューヨーク・ロサンゼルス公演に出演。2018年 東京白寿ホールにて、中山博之個展を開催。

2021年東京オリンピック2020の開会式において、オーケストラ編曲したファイナルファンタジー"勝利のファンファーレ"が使用された。昨年10月から12月までNHKラジオ第2において、芸術その魅力「19世紀パリ音楽サロンへの旅」が13回にわたり放送される。2023年2月シンガポールにて、ファイナルファンタジーピアノリサイタルに出演。スクエア・エニックス公式YouTubeにて、ファイナルファンタジー作品を編曲・演奏。

https://www.youtube.com/channel/UCMx60HYcw1ieiPlZZagfqXQ

現在、桐朋学園芸術短期大学非常勤講師、NHK、読売カルチャー講師。

▼会社情報

【株式会社indi】

「文化と経済をつくる」をミッションに掲げ、マーケティングをコアに文化産業のグロース支援や事業推進を行うベンチャー。カテゴリーを超えたあらゆるジャンルのコンテンツ事業を手がけています。

・会社名：株式会社indi

・事業内容：文化産業領域におけるマーケティングソリューション提供、新規事業開発など

・設立日：2018年11月1日

・所在地：東京都目黒区目黒2-9-5ブラッサム目黒2階

・代表取締役社長：金 永振

・会社公式サイト：https://indi.co.jp

・会社公式X ：https://twitter.com/indi_corporate