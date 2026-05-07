シリコンフォトニックシステムグローバル市場予測2026-2032：業界再編の兆候を捉える 主要企業シェア・新規参入リスク分析
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「シリコンフォトニックシステムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
I. はじめに：なぜ今、シリコンフォトニックシステムなのか
データトラフィックの指数関数的増加とAIコンピューティング需要の高まりを受け、従来の電気配線によるデータ伝送は「帯域幅の壁」「消費電力の壁」に直面しています。この課題を解決する切り札として注目されているのが、光信号と電子回路を同一シリコン基板上で統合するシリコンフォトニクス技術です。
本レポートでは、シリコンフォトニックシステム市場の全体像を-売上高、販売数量、価格推移、主要企業の市場シェア、地域別動向-といった定量データに加え、競争環境の変化と各社の成長戦略を定性的に分析。経営判断・投資判断に直結するインサイトを提供します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1306757/silicon-photonic-systems
II. 製品定義と技術的優位性：なぜシリコンなのか
シリコンフォトニックシステムとは、従来は個別部品だった光変調器、導波路、光検出器、そしてレーザー光源を、CMOSプロセスを用いて単一のシリコンチップ上に集積した技術です。このアプローチがもたらす競争優位性は以下の3点です。
(1) 低コストでの量産性：既存の半導体製造設備（CMOSファウンドリ）を流用可能なため、化合物半導体ベースの光デバイスと比較して、圧倒的に低い単位コストを実現します。
(2) 超高帯域・超低遅延：光信号は電気信号と異なり、伝送距離による減衰が極めて小さく、また配線遅延（RC遅延）が原理的に発生しません。この特性は、AIトレーニングにおけるGPU間通信や、大規模データセンターの東西トラフィックにおいて決定的な優位性を発揮します。
(3) 消費電力の劇的削減：サーバーラック全体の消費電力のうち、実に30～40％がI/Oインターフェースと電気配線での損失に起因すると言われています。光配線化により、データ1bitあたりの伝送エネルギーを1/10以下に低減可能と試算されています。
III. 市場規模と成長軌道（2026-2032年）：QY Researchデータを基に
当レポートは、信頼性の高いQY Researchの市場データを参照しています。シリコンフォトニクス関連市場は、現在も極めて高い成長率を維持しています。
シリコンフォトニックデバイス市場：2024年の20億2600万米ドルから、2030年には70億8400万米ドルへ。年平均成長率（CAGR）は23.2% に達すると予測されています。
シリコンフォトニック市場（総合）：2024年の27億7200万米ドルから、2031年には108億1000万米ドル（CAGR 21.8%）へ拡大。
シリコンフォトニクスモジュール市場：2024年の27億3400万米ドルから、2031年には127億9000万米ドル（CAGR 25.0%）へ。
特に注目すべきは、シリコンフォトニクスウェハファウンドリ市場です。2025年の2億6600万米ドルから2032年には14億7600万米ドル（CAGR 28.2%）という驚異的な成長が見込まれており、これはTSMC、GlobalFoundriesといった先端ファウンドリが本格的にシリコンフォトニクス対応プロセスを拡大していることを反映しています。
IV. 主要企業の市場シェアと競争環境分析
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「シリコンフォトニックシステムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
I. はじめに：なぜ今、シリコンフォトニックシステムなのか
データトラフィックの指数関数的増加とAIコンピューティング需要の高まりを受け、従来の電気配線によるデータ伝送は「帯域幅の壁」「消費電力の壁」に直面しています。この課題を解決する切り札として注目されているのが、光信号と電子回路を同一シリコン基板上で統合するシリコンフォトニクス技術です。
本レポートでは、シリコンフォトニックシステム市場の全体像を-売上高、販売数量、価格推移、主要企業の市場シェア、地域別動向-といった定量データに加え、競争環境の変化と各社の成長戦略を定性的に分析。経営判断・投資判断に直結するインサイトを提供します。
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II. 製品定義と技術的優位性：なぜシリコンなのか
シリコンフォトニックシステムとは、従来は個別部品だった光変調器、導波路、光検出器、そしてレーザー光源を、CMOSプロセスを用いて単一のシリコンチップ上に集積した技術です。このアプローチがもたらす競争優位性は以下の3点です。
(1) 低コストでの量産性：既存の半導体製造設備（CMOSファウンドリ）を流用可能なため、化合物半導体ベースの光デバイスと比較して、圧倒的に低い単位コストを実現します。
(2) 超高帯域・超低遅延：光信号は電気信号と異なり、伝送距離による減衰が極めて小さく、また配線遅延（RC遅延）が原理的に発生しません。この特性は、AIトレーニングにおけるGPU間通信や、大規模データセンターの東西トラフィックにおいて決定的な優位性を発揮します。
(3) 消費電力の劇的削減：サーバーラック全体の消費電力のうち、実に30～40％がI/Oインターフェースと電気配線での損失に起因すると言われています。光配線化により、データ1bitあたりの伝送エネルギーを1/10以下に低減可能と試算されています。
III. 市場規模と成長軌道（2026-2032年）：QY Researchデータを基に
当レポートは、信頼性の高いQY Researchの市場データを参照しています。シリコンフォトニクス関連市場は、現在も極めて高い成長率を維持しています。
シリコンフォトニックデバイス市場：2024年の20億2600万米ドルから、2030年には70億8400万米ドルへ。年平均成長率（CAGR）は23.2% に達すると予測されています。
シリコンフォトニック市場（総合）：2024年の27億7200万米ドルから、2031年には108億1000万米ドル（CAGR 21.8%）へ拡大。
シリコンフォトニクスモジュール市場：2024年の27億3400万米ドルから、2031年には127億9000万米ドル（CAGR 25.0%）へ。
特に注目すべきは、シリコンフォトニクスウェハファウンドリ市場です。2025年の2億6600万米ドルから2032年には14億7600万米ドル（CAGR 28.2%）という驚異的な成長が見込まれており、これはTSMC、GlobalFoundriesといった先端ファウンドリが本格的にシリコンフォトニクス対応プロセスを拡大していることを反映しています。
IV. 主要企業の市場シェアと競争環境分析