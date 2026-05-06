タイ古式マッサージ「BUASAWAN」、ご好評のバウチャーチケットを大幅拡充。3種類から8種類のコースへとラインナップを拡大し、母の日ギフト需要に対応

株式会社蓮の花

本格タイ古式マッサージ「BUASAWAN」を運営する株式会社蓮の花（本社：東京都中央区、代表取締役：齊藤 美奈子、以下「BUASAWAN」）は、店頭・郵送にて販売中のバウチャーチケット（ギフト券）について、ご利用可能なコースを従来の3種類から8種類へと大幅に拡充し、販売を開始いたしました。2026年5月10日（日）の母の日を控え、家族や大切な方へ"癒しの時間"を贈るギフトとして、より幅広いニーズに対応いたします。

■ ラインナップ拡充の背景

BUASAWANのバウチャーチケットは、これまでも誕生日や記念日のギフト、企業の福利厚生など幅広いシーンでご利用いただき、ご好評をいただいてまいりました。一方で、お客様から「もっと多彩なコースから選べるようにしてほしい」「贈る相手の好みに合わせて選びたい」というお声を多数いただいてまいりました。

また近年、母の日のギフトトレンドは大きく変化しています。従来の花やスイーツに加え、"体験を贈る"スタイルが急速に広がっており、特に40～60代の女性層では「リラクゼーション」「マッサージ」「エステ」などのギフト需要が拡大傾向にあります。

こうしたお客様のお声と市場の動向を受け、BUASAWANはバウチャーチケットの利用可能コースを従来の3種類から8種類へと拡充し、母の日に向けて販売を開始いたしました。

■ 拡充された8種類のコース

今回の拡充により、お身体の状態やご気分、ご希望のリラクゼーション体験に合わせて、贈られた方ご自身が自由に選べるラインナップとなりました。

- 頭+ボディコース- 足+ボディコース- タイ古式コース- オイルトリートメントコース- ラグジュアリーコース- 最強コラボコース- 最強眠れるコース（タイ古式）- 最強眠れるコース（オイルストレッチ）

※各コースの詳細内容・料金は、公式ホームページまたは各店舗にてご案内しております。

■ バウチャーチケットの4つの特長

■ こんなシーンでおすすめ

■ ご購入方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175367/table/6_1_bc7e779ac97c9c0c79a0aba14166e6ec.jpg?v=202605061251 ]- 大切な人へのギフトとして 誕生日や記念日に、特別な癒しの時間をプレゼント。形に残らないからこそ記憶に残る、贈られた方に喜ばれること間違いなしのギフトです。- 会社の福利厚生として 従業員の心身の健康をサポートし、リフレッシュした社員の生産性向上のきっかけにもなります。健康経営を推進する企業様にも最適です。- サプライズプレゼントに 「何を贈ろうか迷った」というときにもぴったり。性別や年齢を問わず喜ばれる、汎用性の高い贈り物としてご活用いただけます。

バウチャーチケットは、以下3つの方法でご購入いただけます。

- 店頭にて直接お申し込み - BUASAWAN各店舗にて承ります- 公式LINEまたはお電話でのご注文 - 来店不要でお手続き可能- ご郵送でのお届け対応 - 遠方の方や直接渡せない方への贈り物にも対応（別途送料）

母の日に間に合わせるため、お早めのお申し込みをおすすめいたします。

■ 店舗情報

- BUASAWAN 銀座 本館- BUASAWAN 銀座 別館- BUASAWAN 銀座 隠れ家- BUASAWAN 麻布十番店

*営業時間：24時間（不定休）

■ BUASAWANについて

タイ古式マッサージ「BUASAWAN」は、銀座・麻布十番という都内屈指の好立地に4店舗を展開する、本格派リラクゼーションサロンです。本場タイの伝統技術を受け継いだ確かな施術を基盤としながら、お客様一人ひとりのお悩みに寄り添う完全オーダーメイドの施術、ご家族やカップル、ご友人同士で過ごせるプライベート空間（ペアルーム・VIPルーム）、ライフスタイルを問わずご利用いただける駅近・24時間営業、さらに愛犬・愛猫と一緒に過ごせるペット同伴対応店舗（麻布十番店限定）など、他に類を見ない洗練されたサービスを追求しています。

日々の疲れを抱える方から特別な記念日をお過ごしの方まで、訪日外国人のお客様を含む幅広い層から、上質な癒しの時間として高い支持をいただいております。

■会社概要

会社名：株式会社蓮の花

所在地：東京都中央区銀座1-13-9 栄楽ビル 3F

代表者：代表取締役 齊藤 美奈子

事業内容：リラクゼーションサロンおよび各種治療院の運営、飲食店経営 など

会社ホームページ：https://buasawan-group.com/

【採用情報】

BUASAWANでは、さらなる事業拡大に伴いセラピスト・受付スタッフ等の新規メンバーも募集しております。未経験歓迎・経験者優遇、日本語や英語・タイ語など語学を活かしたい方もぜひご応募ください。詳細な条件や働き方については、まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。