涼宮ハルヒシリーズと日本橋三越本店のコラボ　ハルヒとキョンのスマホで遊べるホロモデルを期間限定販売

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、3Dデジタルフィギュアビューワーアプリ「ホロモデル」にて、涼宮ハルヒシリーズと日本橋三越本店のコラボイベント『涼宮ハルヒの祝日』限定衣装のデジタルフィギュアを、本日2026年5月6日（水・祝）よりXマーケットにて期間限定販売を開始いたしました。

Xマーケット▶https://xr-marketplace.com/news/holomodels/posts/233

■『涼宮ハルヒの祝日』とは

『涼宮ハルヒの憂鬱』をはじめとしたライトノベルシリーズ「涼宮ハルヒ」シリーズと、日本橋三越本店のコラボレーションイベントです。 コラボレーションアイテムの販売に加え、日本橋三越本店にて店頭イベントを開催いたします。

※ホロモデルはデジタルグッズECサイト「Xマーケット」でのデジタル販売となり、店頭での販売は行いません。

『涼宮ハルヒの祝日』詳細ページ▶https://isetan.mistore.jp/moodmark/journal0125/012558/

■ホロモデルについて

本イベント限定のTシャツ衣装を着用した涼宮ハルヒとキョンを、ホロモデルとして遊べるデジタルフィギュアとして提供します。



デジタルフィギュアサービス「ホロモデル」は、スマートフォンで、アニメやゲームの公式キャラクターのデジタルフィギュアを鑑賞できるサービスです。

ポーズ・表情・サイズを自由に変更可能で、スマートフォンのAR機能を活用して外出先やイベント会場でもホロモデルを表示し、キャラクターたちと一緒に写真撮影することができます。



アプリのダウンロードはこちら：https://xr-marketplace.com/download



Tシャツは、日本橋三越本店の店頭イベントで実際に販売されているデザインです。

MOO:D MARK by ISETANにてオンライン販売でもご購入いただけます。

■涼宮ハルヒ×久米繊維工業 涼宮ハルヒの北高指定 Tシャツ

購入ページ▶ https://isetan.mistore.jp/moodmark/journal0125/012558/

■『涼宮ハルヒの祝日』開催概要

■「涼宮ハルヒシリーズ」とは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/337_1_8bf32cd45b0df0a6c77e9bc09c3a355f.jpg?v=202605061151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/337_2_2296620bcd491c0b3cab107bb05d05c9.jpg?v=202605061151 ]

「ただの人間には興味ありません。宇宙人、未来人、超能力者がいたら、あたしのところに来なさい。以上。」 入学早々、ぶっとんだ挨拶をかました涼宮ハルヒ。

退屈な日常にあきたらない彼女は、「世界を大いに盛り上げるための涼宮ハルヒの団」 通称SOS団なる不思議軍団を結成したのだ。そんな彼女に巻き込まれたのが、クラスメイトのキョン、無口な読書少女・長門有希、 萌え担当の朝比奈みくる、謎の転校生・古泉一樹。だが、キョン以外の3人には、ハルヒには言えない秘密があるようで……。

天上天下唯我独尊超ポジティブワガママ娘のハルヒに振り回されるキョンとSOS団が繰り広げる、ビミョーに非日常学園ストーリー！

アニメ公式サイト：https://sneakerbunko.jp/haruhi/

■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/