【PARCELLE JEWELRY 梅田店（阪神梅田本店）】5月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLE

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。

阪神梅田本店 2階 アクセサリー売場のパーセル ジュエリー梅田店では、5月も限定コレクションと月替わりのイベントを通じて、ジュエリーと宝石の魅力をご紹介いたします。

FEATURED JEWELRYでは、5月10日(日)まで、梅田店・新宿店限定のNuage（ニュアージュ）をご紹介しております。Nuage（ニュアージュ）は、フランス語で「雲」を意味する言葉です。白やカラーレスの宝石を中心に、淡いブルーややわらかな色合いの宝石を組み合わせ、天気や光によって表情を変える雲のような、白と淡色のニュアンスを表現したコレクションです。西日本では、パーセル ジュエリー梅田店のみでご覧いただけます。

JEWELRY EVENTSでは、5月7日(木)・30日(土)にCARAVAN、5月12日(火)・13日(水)にTRUNK SHOW、5月23日(土)・24日(日)にSTONE marcheを開催いたします。

CARAVANでは、創業メンバー・宮本陽子が宝石選びやジュエリーのお仕立てを直接承ります。TRUNK SHOWでは真珠を用いたジュエリーやコンクパールのリングを、STONE marcheでは5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心に、初夏の装いに映えるルースをご紹介いたします。

※ PARCELLE JEWELRYのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

FEATURED JEWELRY

■ 【5月10日(日)まで】Nuage ― 移ろう雲を思わせる、白と淡色の限定コレクション

パーセル ジュエリー梅田店では、Nuage（ニュアージュ）をご紹介しております。



Nuage（ニュアージュ）は、フランス語で「雲」を意味する言葉です。天気や光によって表情を変える雲のように、白やカラーレスの宝石を中心に、淡いブルーややわらかな色合いの宝石を組み合わせたコレクション。パーセル ジュエリー全店の中でも、梅田店と新宿店のみでお取り扱いしております。

オパール、ムーンストーン、マザーオブパール、サファイアなど、透明感ややわらかな光を持つ宝石を一つずつ選び、同じ瞬間が二度とない雲の表情を思わせる配色で仕立てました。真っ白ではなく、さまざまな色が重なり合うことで生まれる、やわらかな白のニュアンスをご覧いただけます。

今回は、Mille Gothique（ミルゴシック）、Lierre（リエール）、巴（ともえ）、Candy（キャンディ）など、パーセル ジュエリーでこれまで親しまれてきたデザインを、Nuage（ニュアージュ）の世界観に合わせてご用意しております。



普段は店頭でのご紹介機会が限られるデザインや、ホワイトゴールドとカラーストーンを組み合わせたお仕立ても登場いたします。

また、繊細な構造のため通常はお仕立てに制約のあるMille Gothique（ミルゴシック）にも、オパールやムーンストーンなどを留めたリングをご用意いたしました。カラーストーンが連なるMille Gothique（ミルゴシック）として、これまでとは異なる表情をご覧いただけます。

一つひとつ異なる宝石の色、光、透明感が重なり合うNuage（ニュアージュ）。白を基調としながらも、淡い色彩が静かに広がるコレクションを、店頭にてご覧ください。

JEWELRY EVENTS

ニュアージュ。梅田店・新宿店限定、西日本ではパーセル ジュエリー梅田店のみでご紹介する限定コレクションです。ミルゴシック：税込184,800円より(K9・カラーストーン・ダイヤモンド)リエール：税込189,200円より(K10・カラーストーン)巴-ともえ-：税込72,600円より(K10・カラーストーン)キャンディ：税込184,800円より(K10・カラーストーン)レ・ザネ・フォール(上)：税込162,800円より（Pt950/K10・カラーストーン・ダイヤモンド）

5月のパーセル ジュエリー梅田店では、創業メンバー・宮本陽子によるCARAVAN、一般販売前の新作や通常は店頭でのご紹介機会が限られるジュエリーをご覧いただけるTRUNK SHOW、多彩な宝石を一堂にご紹介するSTONE marcheを開催いたします。

5月7日(木)・30日(土)のCARAVANでは、ジュエリー業界で長年経験を重ねてきたバイヤー兼デザイナーの宮本陽子が店頭に立ち、買い付けた宝石や希少石をご紹介いたします。スターやキャッツアイの効果を持つ宝石、サイズに存在感のあるルースなども交えながら、ルース選び、フルオーダー、リフォームまで幅広く承ります。

5月12日(火)・13日(水)のTRUNK SHOWでは、真珠を用いたジュエリーを中心にご紹介いたします。人気デザインに真珠を留めたジュエリーに加え、コンクパールや黒蝶真珠を用いたアイテムもご用意いたします。普段は店頭に並ぶ機会が限られるジュエリーや新作をご覧いただける2日間です。

5月23日(土)・24日(日)のSTONE marcheでは、5月の誕生石であるエメラルドを中心に、翡翠を含む多彩なルースをご用意いたします。さまざまなカットや色合いのエメラルドに加え、トラピッチェエメラルドやキャッツアイ効果を持つエメラルドなど、個性豊かな宝石をご覧いただけます。ルースのままのお迎えはもちろん、お仕立てまで含めてご相談いただける2日間です。

【ご予約・お問い合わせ】

■ PARCELLE JEWELRY 梅田店：080-9564-9196（直通）

イベント当日（特に初日）は時間帯によって混み合う場合がございます。落ち着いてご覧いただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。ご希望のお時間帯がございましたら、パーセル ジュエリー梅田店までお気軽にお問い合わせください。

※ イベント開催日、開催時間に変更が出る場合がございます。

※ 商品数量には限りがございます。

■ CARAVAN ― 5月7日(木)・ 30日(土)― 創業メンバー・宮本陽子による特別相談会

「CARAVAN（キャラバン）」は、パーセル ジュエリー創業メンバーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）が各店舗を巡回し、宝石選びやジュエリーのお仕立てを直接承るイベントです。宮本は、バイヤー兼デザイナーとして、宝石の買い付けや商品企画にも携わっております。

会期中は、通常は店頭に並ぶ機会の少ないルースや、買い付け後まもない宝石なども交えながら、お客様一人ひとりのお好みやご希望を伺い、ジュエリーとしての仕立て方をご提案いたします。

ルース選びからデザインのご提案、お持ち込みルースのお仕立て、リフォーム、修理、メンテナンス、フルオーダーまで、ジュエリーに関する幅広い内容を宮本が直接承ります。すでにお持ちのジュエリーを活かしたい方、新たにご自身だけの一点ものを仕立てたい方にも、具体的にお話しいただける機会となっております。

ゆっくりとご覧いただくため、ご来店はご予約をおすすめしております。パーセル ジュエリー梅田店（電話：080-9564-9196（直通））までお問い合わせください。

■ TRUNK SHOW ― 5月12日(火)・13日(水)

毎月2日間のみ開催する「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや、通常は店頭でのご紹介機会が限られるコレクションをいち早くご覧いただけるイベントです。月内で最も多彩なジュエリーが揃う2日間となっております。

5月のTRUNK SHOWでは、真珠をさまざまなデザインでご紹介いたします。

草花を思わせる有機的なかたちや、やわらかな曲線を描くシルエット。それぞれのリングに合わせて、色、艶、サイズの異なる真珠を選びました。一粒一粒は小さくとも、肌の上で静かに艶を返し、デザインの中でふっと目を引く存在に。真珠ならではのやわらかな光が、リングの表情を引き立てます。

また、「奇跡の真珠」とも呼ばれるコンクパールを留めたリングも、2本のみご用意いたします。やわらかなピンクや、ほんのりと橙を帯びた色合い、表面に現れる「火焔模様」は、見る角度によって異なる表情を見せます。採れる数が限られ、同じものが二つとない希少性も、コンクパールの魅力のひとつです。整いすぎないかたちや、自然が描いた色のゆらぎにも、一粒ごとの個性が宿ります。

強い輝きで惹きつける宝石とはまた異なる、真珠の静かな艶。光の中で変わる色や質感を、店頭でご覧ください。

■ STONE marche ― 5月23日(土)・24日(日)

毎月開催している「STONE marche（ストーンマルシェ）」は、多彩な宝石を一堂にご覧いただける催しです。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままのお迎えも承っております。会期中の対象ルースは、通常の約半額にてご紹介いたします。

5月のSTONE marcheでは、5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心に、初夏の装いに映えるルースをご用意いたします。

エメラルドは、爽やかな湖を思わせる明るいグリーンから、森の奥を思わせる深みのあるグリーンまで、濃淡や形の異なるルースをご覧いただけます。多彩なエメラルドの中から、お好みの色合いや形を見比べながらお選びいただけることも、ストーンマルシェならではの魅力です。

また、内側に歯車のような模様が現れるトラピッチェエメラルドも、2ピースのみご用意いたします。自然が生み出した模様は一つひとつ異なり、同じものが二つとない表情をご覧いただけます。

もう一つの5月の誕生石である翡翠は、日本でも古くから親しまれてきた歴史のある宝石です。とろりとした艶や、色の濃淡、模様が織りなす奥行きのある表情が魅力。カット石の強い輝きとは異なる、やわらかな存在感をお確かめいただけます。

当日は、グリーン系の宝石以外にも、さまざまなルースが店頭に並びます。宝石そのものの個性に触れながら、お仕立てまで含めてご相談いただける2日間です。

PARCELLE JEWELRY 梅田店

阪神梅田本店2階でのフロア売上トップを記録し続けているパーセル ジュエリー梅田店。広々としたスペースに、東京・恵比寿本店の雰囲気と空気感を再現しております。パーセル ジュエリーならではの、自由でいながらクラシックなコレクションを揃えてお待ちしております。

◯ 店長：門田（@junna_parcelle(https://www.instagram.com/junna_parcelle/)）

◯ 店舗：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店 2階 アクセサリー売場

◯ 電話：080-9564-9196（直通）※2026年2月1日より変更となりました

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_hanshin/

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」。ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。

オンラインストア限定コレクションをはじめ、新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、ストアならではの特典も多数ご用意しております。



実店舗同様に、みなさまのお越しをお待ちしております。



※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。

■【オンラインストア限定】Cent Couleur ― 日本の伝統色20種をまとったリング

オンラインストアより、日本の伝統色から着想したCent Couleur（サンクルール）のご紹介です

Cent Couleur（サンクルール）は、「百の色」という名を持ち、花冠のように宝石が連なるデザインで、PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）創業当初から愛され続けてきたリングです。

今回のオンラインストア限定モデルでは、天藍色、桃紅色、孔雀青、千草色など、日本の伝統色の名を冠した全20色をご用意いたしました。空に見る青、藍染に宿る深み、花々のあわい彩りなど、色の名が持つ情景を、宝石の組み合わせによって表現しております。

アンティークジュエリーを思わせるクラシカルな趣に、和の色彩をしのばせたCent Couleur（サンクルール）。色の重なりや宝石の個性を、オンラインストアにてご覧ください。