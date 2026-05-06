自分ができることで見守り応援　川崎市で「認知症サポーター養成講座」5月20日（水）〔神奈川〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム神奈川（本部：横浜市港北区新横浜、理事長:藤田順子）は5月20日（水）13時30分から15時まで、配送拠点の宮前センター（神奈川県川崎市宮前区）で「認知症サポーター」養成講座を開催します。地域の人々が正しい知識と理解を持つことで、認知症の人や家族に寄り添います。

安心して認知症と言える社会に

養成講座は、宮前センターで毎月開催する地域住民の居場所「地域わくわくプロジェクトみんなでゆっくりCAFE♪(https://www.palsystem-kanagawa.coop/event/detail/yukkuri-cafe-2/)」の企画として開催します。申し込みや参加費は不要で、誰でも気軽に参加できます。90分間の講座受講で認知症を正しく理解し、地域に暮らす当事者や家族を自分のできる範囲で見守る認知症サポーターになれます。

講師は、セントケア神奈川株式会社（横浜市中区）で認知症介護指導者を務める池田求（もとむ）さんです。認知症の症状や当事者と家族が抱える思い、認知症の人に接する際に「驚かせない」「急がせない」「自尊心を傷つけない」などの心がけを教えてくれます。

▲パルシステム神奈川藤沢センターでの養成講座開催時

参加者は受講後、認知症サポーターであることを知らせるマスコット「ロバ隊長」を受け取り、地域で困りごとを抱える人に、自分ができることで寄り添います。「ロバ隊長」は、パルシステム神奈川麻生センター（川崎市）でボランティアが毎月作成するものも含まれます。

認知症サポーターは2005年の制度開始以来、全国では小学生から高齢者まで1,700万人以上が受講しています。地域見守りの輪を広げ、認知症であることを安心して伝えられる社会づくりを目指しています。

認知症サポーター養成講座開催概要

【日時】2026年5月20日（水）13時30分～15時

【会場】パルシステム神奈川宮前センター2階会議室（神奈川県川崎市宮前区野川本町1-9－2）

【アクセス】●東急田園都市線「梶が谷駅」から東急バス「梶01系統」鷺沼駅行き

「野川中里」下車徒歩1分

●東急田園都市線「宮前平駅」から市バス「城11系統」井田病院、新城駅前行

「野川中里」下車徒歩1分

【参加費】無料

【申込】不要

【協力】パルシステム神奈川宮前センター、宮前区役所地域みまもり支援センター、

社会福祉法人くぬぎざか福祉会みかど荘地域包括支援センター、

小規模多機能型居宅介護支援事業所デイホーム川崎宮前、セントケア神奈川株式会社

詳細を見る :https://www.palsystem-kanagawa.coop/event/detail/minnadecafemiyamae-3-18/地域共生社会に向け生協インフラを活用

パルシステム神奈川は、地域に根差す生活協同組合の役割を果たすため、地域共生社会の実現に向けて諸団体と連携しています。居場所企画は地域包括支援センターや自治会などとの協力を得て、配送センターや福祉事業所などの各拠点を会場に開催し、地域住民や利用者に参加を呼びかけます。居場所を拠点に地域内の人と人のつながりを作り、セーフティネットの輪を広げています。

認知症サポーターに手渡す「ロバ隊長」は、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの道程の先頭に立ち、急がず、一歩一歩着実に進むロバを象徴したマスコットです。居場所企画の一環として、ボランティア同士が手仕事の時間を共有しながら、認知症サポーターへの応援の気持ちを込めています。

▲一つひとつ手作りされる「ロバ隊長」

パルシステム神奈川はこれからも、地域に暮らす多様な立場の人たちと手を取り合い、誰もが活躍できる地域社会づくりを目指していきます。

生活協同組合パルシステム神奈川

所在地：横浜市港北区新横浜3-18-16 新横浜交通ビル、理事長：藤田順子

出資金：119.8億円、組合員数：36.8万人、総事業高：570.2億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-kanagawa.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/