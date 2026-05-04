愛知の魅力発信「愛知つながり応援」、アンバサダー募集開始のご案内

株式会社ファーストイノベーション「愛知つながり応援」キャンペーンアンバサダー募集開始

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志）は、一般社団法人つながり応援（理事長：清水国明、副理事長：木ノ根雄志）の取り組みの一環として、愛知県後援のもと、愛知県の魅力を全国へ発信するWEB・SNSキャンペーン「愛知つながり応援」を2026年5月1日より開始し、あわせてキャンペーンアンバサダーの募集を開始いたしました。

本取り組みは、人と人のつながりを起点とした参加型発信により、地域の魅力を継続的かつ多角的に届けることを目的としております。SNSを通じた日常的な発信を積み重ねることで、関係人口の創出と地域価値の可視化を図り、愛知県の魅力をより身近に感じていただける環境づくりを進めております。

■ 人と人のつながりから広がる地域発信の新たなかたち

「愛知つながり応援」は、人と人のつながりを起点に情報が広がる設計を採用したWEB・SNSキャンペーンです。発信者一人ひとりの体験や想いが、次の発信へとつながることで、地域の魅力が連鎖的に広がる構造となっております。

従来の地域PRでは、一過性の情報発信にとどまる場合も見受けられましたが、本取り組みでは継続的な関係性の中で魅力が伝わる点を重視しております。発信の積み重ねにより、愛知県の魅力が多面的に蓄積され、より深い理解と共感へとつながることが期待されております。

■ 誰もが参加できる開かれた発信環境

愛知つながり応援愛知つながり応援

本キャンペーンは、特定の立場に限定されることなく、SNS投稿を通じてどなたでも参加いただける仕組みとして設計されています。ハッシュタグ「#愛知つながり応援」を付けて投稿することで、多様な主体が一体となった発信が可能となります。

地域内外からさまざまな視点が集まることで、観光・文化・食・企業活動など、愛知県の魅力が多角的に表現されていきます。こうした発信の蓄積は、受け手にとっても身近で信頼性の高い情報として機能し、継続的な関心の醸成につながります。

■ アンバサダー募集の開始と期待される役割

本キャンペーンの開始にあわせ、キャンペーンアンバサダーの募集を開始いたしました。アンバサダーは、SNSを通じて愛知県の魅力を発信する存在であると同時に、本取り組みの価値や想いを体現する担い手として位置づけられております。

その役割は、単なる情報発信にとどまらず、地域との関係性を築きながら継続的に発信を行う点に特徴がございます。日々の体験や気づきをもとにした発信が、次の発信へとつながる起点となり、共感の広がりを生み出していきます。

また、それぞれの視点から発信される内容が積み重なることで、愛知県の魅力がより立体的に可視化されていきます。こうした発信の連鎖は、参加者同士のつながりを深めるとともに、地域への関心を高める重要な役割を担っております。

募集開始以降、多様な背景を持つ方々から関心が寄せられており、地域発信への参加意識の広がりが感じられております。こうした動きの一つひとつが、本取り組みの基盤形成につながっております。

■ 募集概要と透明性を重視した選考体制

アンバサダーの募集は、段階的な選考プロセスを通じて実施されております。公平性と透明性に配慮した評価を行うことで、本取り組みに主体的に関わることができる方の選出を目指しております。

募集人数は10名から30名程度を予定しており、募集期間は2026年4月9日から2026年5月31日までとなっております。活動期間は2026年4月から2026年8月を予定し、SNSを活用した継続的な情報発信に取り組んでいただきます。

選考は、SNS内容の確認、アンケート審査、オンライン審査の三段階で構成されており、各段階において適切な評価が行われる体制が整えられております。

【募集概要】

・募集対象：「愛知つながり応援」キャンペーンアンバサダー

・募集人数：10名～30名程度

・募集期間：2026年4月9日～2026年5月31日

・活動期間：2026年4月～2026年8月（予定）

・活動内容：X・Instagram等のSNSでの情報発信

応募は専用フォームより受け付けており、複数の審査を経て選出されます。

【選考プロセス】

・一次審査：SNS審査（応募後約3日以内）

・二次審査：アンケート審査（約3日以内）

・三次審査：オンライン審査（約5日以内）

段階的な選考を通じて、公平性と透明性を確保しながら、本プロジェクトの理念に共感し主体的に活動できる人材の選出を行います。

応募は専用フォームより受け付けています。

応募ページ：https://aichi.tsunagari-ouen.jp/amb/

「愛知つながり応援」キャンペーンアンバサダー募集

■ 発信活動を支える多様な機会

選出されたアンバサダーには、発信活動を継続的かつ多面的に支えるためのさまざまな機会が用意されています。公式WEBサイトやSNSでの紹介をはじめ、プロジェクト内での発信機会の提供など、日常的な活動が可視化される環境が整えられております。

これにより、発信内容が単発で終わることなく、積み重ねとして蓄積され、より多くの方に届けられる導線が形成されます。継続的に発信する中で、自身の視点や表現が磨かれていくとともに、地域の魅力を伝える力の向上にもつながります。

また、本キャンペーンには協賛企業や多様な関係者が参画しており、それぞれとの接点を通じて新たな経験機会が生まれます。異なる立場や分野との関わりの中で得られる気づきや学びは、発信内容に深みをもたらし、より共感性の高い情報として発信されていきます。

さらに、発信活動を通じて生まれるつながりは、オンライン上にとどまらず、将来的な活動や関係性へと広がる可能性を持っています。こうした連続性のある関係構築が、アンバサダー一人ひとりの活動を支える基盤として機能してまいります。

関係者の皆様のご協力のもと整えられたこれらの機会は、単なる特典ではなく、地域と関わり続けるための環境として位置づけられています。発信を通じて生まれる価値を大切にしながら、参加者それぞれの歩みに寄り添う形で取り組みが進められております。

■ 官民連携による共創体制

本キャンペーンは、一般社団法人つながり応援を中心に、企業・団体・個人・自治体が連携する官民一体の共創体制のもとで推進されております。それぞれの立場や専門性を尊重しながら役割を分担することで、単独では実現が難しい多面的な発信環境が構築されています。

地域に根ざした活動を行う主体の皆様による現場視点の発信と、企業による企画力・発信力、さらに個人の体験や想いが重なり合うことで、情報に厚みと信頼性が生まれます。このような多層的な関わりが、愛知県の魅力をより立体的に伝える基盤として機能しております。

また、本取り組みにおいては、特定の主体に依存するのではなく、参加者それぞれが担い手となる構造を採用しております。これにより、発信の継続性と自発性が保たれ、関係性の中で価値が育まれていく環境が整えられています。

関係者の皆様から寄せられるご理解とご協力により、発信体制は着実に広がりを見せております。日々の関わりやご参画の積み重ねに対し、深く感謝申し上げます。

こうした共創体制は、単なる情報発信にとどまらず、地域と多様な主体がつながり続けるための基盤として機能してまいります。今後もそれぞれの強みを活かした連携を大切にしながら、持続的な地域発信の実現に向けて取り組みを進めてまいります。

■ 今後の展望と持続的な地域発信への取り組み

今後は、「愛知つながり応援」を通じて蓄積される発信データや参加者同士のつながりを基盤とし、WEB・SNSと連動した多面的な展開を段階的に進めてまいります。日常的な発信の積み重ねを一過性の情報にとどめることなく、地域の魅力として体系的に蓄積し、継続的に届けていく仕組みの構築を重視しております。

特に、本取り組みで生まれる「人と人のつながり」を中核に据えた発信は、単なる情報拡散ではなく、関係性そのものを価値として育んでいく点に特徴がございます。アンバサダーや参加者の皆様による発信が、新たな関心や訪問、交流のきっかけとなることで、地域との関わり方に広がりが生まれることが期待されております。

また、WEB・SNS上で形成されたつながりを基盤とし、今後はリアルな接点の創出も視野に入れております。発信と体験が相互に循環する環境を整えることで、オンラインとオフラインを横断した継続的な関係性の構築を目指してまいります。

本取り組みは、愛知県の皆様、関係者の皆様のご理解とご協力によって支えられております。日々の発信やご参加を通じて積み重ねられる一つひとつの関わりに、心より感謝申し上げます。こうした積み重ねこそが、地域の魅力を丁寧に伝え続ける基盤となっております。

さらに、本キャンペーンで得られる知見や運用ノウハウを大切に蓄積し、愛知県における発信モデルの深化を図るとともに、他地域への展開も見据えた汎用性のある仕組みとしての発展を目指してまいります。地域ごとの特性を尊重しながら、それぞれの魅力が持続的に発信される環境づくりに寄与できるよう、関係者の皆様とともに歩みを進めてまいります。

引き続き、本取り組みへのご理解とご関心を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

■ 関連企業・団体概要

【一般社団法人つながり応援】

所在地：東京都大田区大森東4-16-17

設立：2025年8月8日

理事長：清水国明

概要：人と人・企業・行政をつなぎ、地域資源の価値最大化と持続可能な地域活性化を推進

【株式会社ファーストイノベーション】

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

設立：2016年12月19日

代表取締役社長：木ノ根雄志

事業内容：WEB・SNS・AIを活用した統合支援事業