『アイドリッシュセブン』より、ウォールクロックが受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『アイドリッシュセブン』とは、スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・タイアップ等、さまざまなメディアを通した、仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトとするメディアミックスプロジェクトです。

本作より新商品が登場です。

アイドルデザインの王様プリンのウォールクロックが登場！文字盤ステッカーの上に時計パーツを置くだけで簡単に設置できるのが特徴です！散りばめられた王様プリンそれぞれのポーズにもご注目ください。

こちらの商品の受注期間は2026年5月4日～5月29日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/g/g03313-00480-00001/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

ウォールクロック 王様プリン

【価格】

4,950円（税込）

【サイズ】

時計：直径9cm厚さ3.5cm

ステッカー仕上がりサイズ：直径約26cm

【受注期間】

2026年5月4日～2026年5月29日

【発売日】

2026年7月24日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：

IDOLiSH7(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc.

■『アイドリッシュセブン』公式サイト：

https://idolish7.com/aninana/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。