『アイドリッシュセブン』より、ウォールクロックが受注生産商品で登場！
『アイドリッシュセブン』とは、スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・タイアップ等、さまざまなメディアを通した、仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトとするメディアミックスプロジェクトです。
本作より新商品が登場です。
アイドルデザインの王様プリンのウォールクロックが登場！文字盤ステッカーの上に時計パーツを置くだけで簡単に設置できるのが特徴です！散りばめられた王様プリンそれぞれのポーズにもご注目ください。
こちらの商品の受注期間は2026年5月4日～5月29日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！
■ご予約：https://www.movic.jp/shop/g/g03313-00480-00001/
■新商品情報（発売元：ムービック）
【商品名】
ウォールクロック 王様プリン
【価格】
4,950円（税込）
【サイズ】
時計：直径9cm厚さ3.5cm
ステッカー仕上がりサイズ：直径約26cm
【受注期間】
2026年5月4日～2026年5月29日
【発売日】
2026年7月24日頃予定
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■権利表記：
IDOLiSH7(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc.
■『アイドリッシュセブン』公式サイト：
https://idolish7.com/aninana/
■ムービック：https://www.movic.jp
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。