MUSASHIが生んだキャラクターがLINEスタンプに初登場！

株式会社 石富プロパティー

2025年は大阪・関西万博で単独アーティストとして個展を開催したり、ビックリマンとのコラボで全国巡回展を開催したりと、大活躍だったMUSASHI（株式会社石富プロパティー所属アーティスト）。

次々と話題の尽きない、躍進中の若手アーティストだが、今度はMUSASHIが生み出す個性豊かなキャラクターの中から、宇宙人の“（仮）謎のUFOちゃん”がLINEスタンプに初登場した。

LINEスタンプに登場、（仮）謎のUFOちゃん

LINEスタンプ名称 ：（仮）謎のUFOちゃん

クリエイター名：MUSASHI×mizushige

突如地球に現れた“（仮）謎のUFOちゃん”は、様々なスペシャリストから情報や技術を吸収し、さらにいろいろな人たちにギフトをしているらしい。1人で地球に遊びに来ている、謎に満ちた存在。

🛸ひみつ1

地球に興味があり、情報収集をしに1人で訪れているが、いざとなったら仲間を呼べる。

🛸ひみつ２

人に取り憑くことができて、その人の情報を吸収できる。

🛸ひみつ３

その時々で、取り憑いている人の特徴や言語が現れるので、キャラが変化する。

スタンプの購入方法

https://line.me/S/sticker/33749818

“（仮）謎のUFOちゃん”スタンプは、LINEアプリ内の『スタンプショップ』でコインをチャージして上記のリンクから50コイン（150円）で購入できる。また、WEBブラウザの『LINE STORE』ならクレジットカードやPayPayなどで直接、少しお得に購入することも可能。

《企業情報》

■名称：株式会社 石富プロパティー

■代表者：代表取締役 中井 健太

■所在地：〒572-0077 大阪府寝屋川市点野3丁目30番4号

■設立：2015年2月

■資本金：1,700万円

■HP：https://musashi-ishitomi-art.com/

《アーティスト情報》

■名称：MUSASHI/武蔵

■出身：大阪府寝屋川市

■年齢：2003年生まれ

幼少期から立体造形などの制作が好きで、中学生で本格的に絵を描き始める。寝屋川市出身。マーカー、アクリル、顔彩などを巧みに取り入れ、色彩に優れた作品、キャラクターなどを描くことをスタイルとしている。

BeatやLyricから生まれる作品や、花柄などを用い、ポジティブマインドからダークな表現までメッセージ性のある作品をキャンパス、デジタルアート、立体造形などに落とし込むスキル＆スタイルに注目いただきたい。

■SNS：https://www.instagram.com/musashi_ishitomi?igsh=M2ZuMTJlY3AxanNh