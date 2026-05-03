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日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団、Osaka Shion Wind Orchestraを有する公益社団法人 大阪市音楽団（本社：大阪市住之江区／理事長：石井徹哉）は、齊藤一郎指揮によるラヴェル特集のCD『ボレロ』のリリースを決定いたしました。

一般販売は、Shion公式オンラインショップ(BASE)にて2026年5月15日(金)より開始いたします。 また、5月5日(火･祝)開催の「福井特別演奏会」の会場物販ブースにて先行販売いたします！ ぜひご来場の記念にお買い求めください。

商品概要

https://shion.jp/concert/20260505-2/

生誕150年のメモリアルイヤーに開催されたラヴェル特集。 クールで知的な印象を与える精緻な筆づかいでありながら、ひとたび音となれば優雅さを漂わせながら豊かな情感を確し出す─── そんなラヴェルの音楽を吹奏楽で、齊藤一郎の大胆にして繊細なタクトに乗せて描き出します。 色彩豊かな音楽世界から、吹奏楽のさらなる可能性を感じる一枚です。

商品名：ボレロ 指揮：齊藤 一郎 演奏：Osaka Shion Wind Orchestra 2025年6月28日 ザ・シンフォニーホール 第161回定期演奏会にて録音 一般発売：2026年5月15日(金) 一般価格：3,300円(税込) プレミアム応援団優待価格：3,000円(税込)

収録曲

スペイン狂詩曲（M.ラヴェル／編曲：森田 一浩） ■ I. 夜への前奏曲 ■ II. マラゲーニャ ■ III. ハバネラ ■ IV. 祭 バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲（M.ラヴェル／編曲：佐藤 正人） ■ I. 夜明け ■ II. 無言劇 ■ III. 全員の踊り ■ 管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」（M.ラヴェル／編曲：西村 友） ■ 古風なメヌエット（M.ラヴェル／編曲：青山 るり） ■ ボレロ（M.ラヴェル／編曲：大橋 晃一） ■「マ・メール・ロワ」より 妖精の園（M.ラヴェル／編曲：鈴木 英史）

出演者プロフィール

指揮：齊藤 一郎

https://shion.jp/2026/04/30/newreleases-12/

福井県大野市で育つ。東京学芸大学、及び東京藝術大学音楽学部指揮科卒業。指揮を伊藤栄一、遠藤雅古、岩城宏之、若杉弘、湯浅勇治、佐渡裕、P・デシュパイ、L・ハーガー、E・アッツェルの各氏に師事。 東京藝術大学在学中に安宅賞受賞。文化庁新進芸術家海外研修員としてウィーンで研鑽を積む。帰国後、NHK交響楽団アシスタントコンダクターを務め、サヴァリッシュ、ブロムシュテット、スヴェトラーノフ各氏の薫陶を受けた。1997年デビュー以来、国内外の主要オーケストラに客演を重ね、セントラル愛知交響楽団常任指揮者、京都フィルハーモニー室内合奏団音楽監督を歴任。現在、セントラル愛知交響楽団首席客演指揮者。

Osaka Shion Wind Orchestra

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。 1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。 クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。 これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

お客様お問い合わせ先

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本リリースに関するお問い合わせ

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