千鳥がゲストに登場！『木村拓哉 Flow』

株式会社エフエム東京

木村拓哉がパーソナリティをつとめるレギュラー番組『木村拓哉 Flow』（毎週日曜11時30分～11時55分 TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送）では、2026年5月10日・17日・24日・31日（日）の4週に渡り、ゲストにお笑い芸人の千鳥を迎えます。どうぞご期待ください！

『木村拓哉 Flow』 2026年5月のマンスリーゲストは、お笑い芸人・千鳥の二人！

高校の同級生である二人の人生がどのようにFlowしてきたのか、木村とトークしていく1か月。コンビ結成からM-1グランプリ・THE MANZAIなどの賞レース、東京進出後の苦労を経て、全テレビ局で冠番組を持つ「最強のコンビ」となるまでの軌跡に迫ります。さらに、映画『箱の中の羊』で初主演を飾った大悟の撮影時エピソード、休日の過ごし方といったプライベートな話題、二人が大切にしている「人生の1曲」など、ここだけのトークも必聴です！

5月の4週間、どうぞお楽しみに！

【番組概要】

◇タイトル： 『木村拓哉 Flow』

◇放送局 ： TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット

◇放送時間： 毎週日曜日 11:30-11:55

◇パーソナリティ： 木村拓哉

◇提供： 三菱UFJ銀行、ECC

◇内容： 木村拓哉が、親交のある様々な方々をゲストに迎えながら、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの方が持つ内に秘めた魅力や強さに迫る番組。番組タイトルにもなっている「Flow」とは、木村拓哉が愛してやまないサーフィンにまつわる単語で「しなやかに波に乗る」ことを意味します。

◇番組HP： https://www.tfm.co.jp/flow/