「日替わり弁当399円」の熱狂続くGW！大阪・京橋の都市型スーパー「Hidaca」1周年セール第3弾、5/4から開催

株式会社ヒダカヤ

株式会社ヒダカヤ（本社：和歌山県和歌山市、代表取締役社長：川端 慎治）が運営する、都市型ミニスーパー「Hidaca京橋店」（大阪市都島区）は、2026年4月18日のオープン1周年を記念した「1周年ありがとうセール」の第3弾を、5月4日（月）から5月10日（日）まで開催いたします。

第1弾・第2弾での大きな反響を受け、第3弾ではゴールデンウィークの需要に合わせ、鹿児島県産の銘柄豚や、初夏を感じさせる「手延べそうめん」など、品質にこだわったラインナップを驚きの価格で提供。地域の皆様の生活を支える「食のプラットフォーム」として、京橋エリアの活性化に貢献します。

■ 1周年ありがとうセール 第3弾の注目ポイント

今回のセールでは、和歌山で培った80年の目利きを活かした生鮮品に加え、まとめ買い需要に応える日用品・飲料を強化しています。

1. 厳選生鮮・精肉・鮮魚の目玉

鹿児島県産 薩摩そうみ豚（ローススライス）：160g入／税抜399円

国産 ひだか牛（霜降バラスライス）：100g当り／税抜450円

ノルウェー産 生サーモン切落し：1P／税抜599円

鹿児島県産・他 新馬鈴薯：1袋／税抜299円

2. 圧倒的支持！「日替わり弁当」399円の継続

「毎日通えるスーパー」を目指し、第1弾から好評の「日替わり弁当」を税抜399円で継続販売。ビジネスパーソンから近隣住民の方まで、手軽でおいしいお弁当を店内調理。

3. まとめ買い・初夏準備アイテム

ネスレ エクセラ（900ml）：税抜99円

築野食品 国産こめ油（1500g）：税抜699円

岡山かもがわ 手延べそうめん（200g）：税抜199円

■ セール概要

名称：Hidaca京橋店 1周年ありがとうセール 第3弾 （※全4弾）

期間：2026年5月4日（月）～5月10日（日）

場所：Hidaca京橋コムズガーデン店

【店舗情報】

■ミニスーパー「Hidaca」京橋コムズガーデン店

住所 大阪市都島区東野田町２丁目６-１ コムズガーデン地下2階

TEL：06-4792-7311

FAX：06-4792-7312

＜営業時間＞

平日 ： ７：００～１０：００（店舗一部エリアのみ営業）

１０：００～２２：００（すべてのエリアで営業）

土日祝日：１０：００～２２：００（すべてのエリアで営業）

店休日 ：施設休業日に準ずる





【企業プロフィール】



■ 創業80年、和歌山から「おいしさ」と「楽しさ」の革新を。

1946年、終戦直後の和歌山市・アロチで青果商「日高屋」として産声を上げたヒダカヤは、2026年に創業80周年を迎えました。「『おいしさ』と『楽しさ』で日本で一番地域のみんなを元気にする会社」を経営理念に掲げ、和歌山県内を中心にドミナント展開する地域密着型スーパーマーケットを運営しています。





■ 独自の「ハイブリッド型」事業モデル

効率化を徹底し「安さ」を追求する一方で、生鮮部門や惣菜にはプロの目利きと手間をかけ、「驚きのあるおいしさ」を提供する独自のハイブリッドモデルを構築。2025年には大阪市内へ都市型ミニスーパー「Hidaca」を出店し、これまでの地方型スーパーの枠を超えた新たな小売業態の確立に挑戦しています。





■ 食のプラットフォームへの進化

小売事業のみならず、自社精肉センター（プロセスセンター）の運営や、2023年に設立した「株式会社わかやま物産」による県産品の開発・卸・外販事業など、川上から川下までを統合した「食のプラットフォーム」への進化を加速させています。











【会社概要】

https://hidakaya.co.jp/(https://hidakaya.co.jp/)

社名： 株式会社ヒダカヤ

本社所在地： 和歌山県和歌山市黒田127-5

創業： 1946年（昭和21年）

設立： 1965年（昭和40年）

代表者： 代表取締役社長 川端 慎治

事業内容： 生鮮食品を中心としたスーパーマーケット「ヒダカヤ」、

都市型ミニスーパー「Hidaca」、業務スーパーの運営、外販・商品開発事業











【代表取締役社長 川端 慎治 プロフィール】





川端 慎治（かわばた しんじ）





株式会社ヒダカヤ 代表取締役社長

1978年、和歌山県生まれ。立命館大学大学院卒業。

大学院では人工知能（AI）を専攻し、卒業後は東京のシステム会社でシステムエンジニアとして勤務。金融関連のシステムに携わり、論理的思考とITを駆使した効率化のノウハウを培う。

2007年、29歳で「生まれ育った地域に貢献したい」との想いから帰郷し、祖父が創業し父が拡大させた株式会社ヒダカヤに入社。現場の青果担当からスタートし、バイヤー、専務を経て2016年に代表取締役社長に就任。

エンジニア時代の経験を活かし、IT導入による店舗運営の効率化とデータ経営を推進。一方で、「スーパーの本質は、おいしさ・値ごろ感・ワクワク感」という信念のもと、職人技術の継承と人材育成に注力している。2025年度からは大阪進出やセンター新設など、2046年の創業100周年に向けた「売上1,000億円」というビジョンに向け、伝統ある老舗企業の第二創業を牽引している。







【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒダカヤ 広報担当 073-475-2231