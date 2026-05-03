遠方の実家もスマホで相談。LIVTO TOTTORI不動産がIT活用の非対面型・相続コンサルを開始。データ解析による高精度査定で、鳥取の空き家問題解決を支援し、透明性の高い不動産取引を実現します。

株式会社LIVTO

鳥取の不動産売却・相続に、安心と透明性を。最新データ解析とオンライン相談で、次世代へ繋ぐ資産価値を可視化。

株式会社LIVTO（本社：鳥取県鳥取市、代表取締役 土手口 武）が運営する「LIVTO TOTTORI不動産」は、ITテクノロジーを活用した非対面型・相続コンサルティングサービスおよび、データ解析に基づく高精度査定サービスの提供を本格的に開始いたしました。

■ サービス導入の背景：鳥取の「空き家問題」と「遠距離相続」の課題

現在、地方都市における空き家問題は深刻化しており、その背景には「実家が鳥取にあるが、自身は遠方に住んでいるため相談が難しい」という遠距離相続の壁があります。また、従来の不動産査定は不透明な部分が多く、所有者が売却の判断を迷うケースも少なくありませんでした。

LIVTO TOTTORI不動産は、これらの課題をITの力で解決し、誰もが安心・公平に不動産取引を行える環境を目指します。

■ サービスの3つの特徴

1. スマホで完結。非対面型・オンライン相談

LINEやWeb会議システムを活用し、店舗へ足を運ぶことなく相続や売却の相談が可能です。県外在住の方でも、ご自宅から実家の資産価値についてプロのアドバイスを受けることができます。

2. データ解析による高精度な不動産査定

担当者の経験や勘だけに頼らず、周辺の取引事例や市場動向を最新のデータを用いて解析。根拠のある査定価格を提示することで、納得感のある売却活動をサポートします。

3. 相続の「見える化」とワンストップ支援

複雑な相続関係や資産状況を整理し、デジタルツールを用いて分かりやすく可視化。売却だけでなく、空き家管理や活用方法まで一貫して支援する体制を構築しています。

■ 代表メッセージ

ITはあくまで手段。それによって、お客様の不安を安心に変え、大切な資産を次世代へ繋ぐお手伝いをしたいと考えています。私たちは、地方が抱える不動産の課題に対し、最新の技術と誠実な対応で向き合い続けます。

■ LIVTO TOTTORI不動産について

当社は、鳥取市を中心に不動産売却、相続コンサルティング、空き家管理を展開しています。「不動産に、新しい物語を。」をミッションに、デジタルとアナログを融合させた誠実なサービスを提供してまいります。

【会社概要】

社名：株式会社LIVTO（LIVTO TOTTORI不動産）

所在地：鳥取県鳥取市青葉町三丁目１０１番地

事業内容：不動産売却、不動産仲介、相続コンサルティング、空き家管理、マーケティング支援

URL：https://livto-est.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：土手口 武

メール：doteguchi.t@livto-est.com

公式LINE：https://lin.ee/p74hHpZ/livto-tottori