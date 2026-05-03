京都・宮川町の完全紹介制名店「鶏鍋珍」が昼営業を開始。11時よりカウンター3席限定、“比内地鶏100％”の鶏白湯ラーメンを提供

合同会社REALIZE

京都・宮川町 にて、完全紹介制・一日二組限定で営業する 鶏鍋珍 は、このたび 昼限定の新業態として、11時よりカウンター3席限定で「鶏白湯ラーメン」の提供を開始いたします。

夜は紹介者のみが知る名店。

昼は、誰でも味わえる本物の一杯。

これまで限られた会員・紹介者のみに提供してきた“出汁への哲学”を、より多くの方へ届けたいという想いから、新たな挑戦として昼営業を開始いたします。

■比内地鶏100％。約2日間炊き上げる、雑味なき濃厚鶏白湯

今回提供する鶏白湯ラーメンは、秋田県産・日本三大地鶏として知られる 比内地鶏を100％使用。

約2日間かけて丁寧に炊き上げ、鶏本来の旨味・香り・甘み・コクのみを抽出。濃厚でありながら重たさを感じさせず、最後の一滴まで飲み干せる上品な一杯に仕上げました。

大量生産では表現できない、素材・火入れ・時間が生む奥行き。

夜の鍋専門店だからこそ実現できた、“出汁で魅せるラーメン”です。

■カウンター3席限定。目の前で仕上がる、小さな贅沢体験

提供場所は、宮川町の風情ある街並みに佇む店内カウンター席。

席数は わずか3席限定。

一杯ごとに丁寧に仕上げるため、席数をあえて絞りました。

目の前で整えられる一杯。

静かな空間。

香り立つスープ。

京都の中心地でありながら、喧騒を離れて味わう“特別な昼時間”をご提供します。

■夜は完全紹介制、昼は開かれた名店へ

鶏鍋珍 は、夜営業では完全紹介制・一日二組限定として運営。

比内地鶏100％の鶏鍋、約2日間かけて抽出する濃厚出汁、そして〆まで計算されたコース料理により、多くのお客様より高い評価をいただいております。

一方で、「昼にも味わいたい」「もっと気軽に体験したい」とのお声も多数寄せられ、このたび昼限定営業を開始。

夜の特別感と、昼の開放感。

二つの価値を持つ新しい京都飲食モデルとして挑戦してまいります。

■京都観光・地元需要の双方へ

近年の京都では、訪日観光客の回復とともに、“価格だけではなく、本物を味わう体験”への需要が高まっています。

当店では、海外ゲストには京都らしい特別な一杯を。

地元のお客様には、日常の中の上質な昼食時間を。

観光都市・京都ならではの新たな飲食価値創造を目指します。

■店主コメント

店主 上田大雅 は、これまで培ってきた料理経験をもとに、素材の魅力を最大限に引き出す一杯を追求。

「ラーメンでありながら、料理として成立する一杯を目指しました。

比内地鶏の旨味、香り、余韻を感じていただければ嬉しいです。」

■提供概要

店舗名：鶏鍋珍

新業態：昼限定 鶏白湯ラーメン

開始時間：11:00～（売切次第終了）

席数：カウンター3席限定

所在地：宮川町

定休日：不定休

■今後の展望

“夜は紹介制、昼は開かれた名店。”

鶏鍋珍 は、京都・宮川町から、伝統と革新を融合した新しい食文化を発信してまいります。

【会社概要】

合同会社REALIZE

代表社員：金岡嵩尚

京都を拠点に、飲食事業・店舗プロデュース・空間創造事業を展開。

“本物の体験価値を、京都から世界へ”をテーマに、地域性・高級感・独自性を兼ね備えた店舗づくりを行っています。

運営店舗：鶏鍋珍

店主：上田大雅