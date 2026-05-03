森八本店 団体受入・駐車場増設のご案内

株式会社森八

さて、このたび森八本店では、団体のお客様にもご不便なくお立ち寄りいただくため、本店に隣接して大型バス対応の新駐車場を増設いたしましたのでご案内申し上げます。

大型観光バスでのご来店がより便利となり、団体ツアーやインバウンドのお客様にもご利用いただきやすくなりました。金沢らしい文化体験や金沢でしか味わえない美食の数々をとり揃えて皆様のお越しをお待ちしておりますので、金沢観光のお立ち寄り先としてぜひご検討くださいませ。

■大型バス駐車場 (無料)

・場所：本店隣接地にて設置。(図面をご参照下さい。)

・台数：大型バス最大4台まで駐車いただけます。

・事前予約制：他の車両との重複を避けるため、お立ち寄りご予定の日時を前日までにお電話またはメールでお知らせ下さい。

駐車場地図

■森八本店にてお楽しみいただける項目

１.お買い物(1F)

加賀金沢の伝統銘菓や季節感あふれる和菓子の数々をとり揃えております。

森八本店店内

２.金沢菓子木型美術館(2F)

江戸時代より菓子作りに使われてきた約1,000種の木型や菓子の器などが一堂に展示され、400年にわたる加賀金沢の菓子文化の歴史を目で見て感じていただけます。

入館料：大人200円(税込) 小人100円(税込)

金沢菓子木型美術館館内



３.森八茶寮(2F)

由緒ある日本庭園を眺めながら、数々の和スイーツをお楽しみいただけます。

尚、茶寮ご利用のお客様は金沢菓子木型美術館をご自由にご覧いただけます。

森八本店２階

４.落雁手作り体験(2F)

実際に木型を使って落雁の手作りを体験していただけます。体験のあとは自作の落雁でお抹茶を召し上がっていただき、余った落雁は小さな化粧箱に詰めて自作のオリジナルお手土産となります。

落雁手作り体験の様子

料金：1,870円(税込) (金沢菓子木型美術館入館料を含む)

所要時間：約40分 1回の定員最大40名様

午前10時と午後3時の毎日2回開催

事前予約制(必ず事前にお電話またはメールでのご予約をお願いします。当日ご予約も可能です。)

５.貴船弁当(2F・森八茶寮)

金沢の超人気店、主計町「貴船」さんの特製3段弁当がお召し上がりいただけます。季節感あふれる約30品目のお献立は毎日替わります。デザート甘味、お抹茶付き。

料金：4,400円(税込) (金沢菓子木型美術館入館料を含む)

事前予約制：希望日の前々日午前中までにお電話またはメールにて必ずご予約下さい。

主計町 貴船 特製弁当

尚、施設内覧等ご希望の方は、ご一報下さい。喜んでご案内させていただきます。

金沢市大手町10-15

株式会社森八 本店

TEL：076-262-6251

e-mail：press@morihachi.co.jp

https://www.morihachi.co.jp/