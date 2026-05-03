【フジテレビ】STAR / VIVA! / BRIGHT STAGEの模様を４DAYS合計８時間で独占放送決定！『VIVA LA ROCK 2026』

株式会社フジテレビジョンSHISHAMO、Creepy Nuts、SiM、ELLEGARDENらが出演！番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/VLR26/

５月３日（日・祝）、４日（月・祝）、５日（火・祝）、６日（水・休）に、埼玉スタジアム2002周辺 野外特設会場にて開催される『VIVA LA ROCK 2026』の模様を、フジテレビNEXT ライブ・プレミアムで独占放送することが決定した。

同フェス（ビバラ）は埼玉県を代表する大型ロックフェスで、13回目を迎える今年はビバラ初にして一度限りの野外開催となり、スタジアムを取り囲む形で配置された４ステージに、音楽ファン必見の総勢88組のアーティストが集結！番組ではSTAR/VIVA!/BRIGHT T STAGEでの熱狂のライブを４DAYS合計８時間でお届けする。

「それぞれが自由に音楽を楽しみ尽くす最高のロックフェス」をめざし続け、日本の音楽シーンの面白さと豊かさを届けてきたビバラ。特別な開催となる今回の模様もお見逃しなく！

■番組概要

番組タイトル：『VIVA LA ROCK 2026』

放送日時：７月29日（水） ＜DAY１＞19時～21時 ＜DAY１＞21時～23時

７月30日（木） ＜DAY１＞19時～21時 ＜DAY１＞21時～23時

放送チャンネル：フジテレビNEXT ライブ・プレミアム

配信チャンネル：フジテレビNEXTsmart

放送内容：STAR / VIVA! / BRIGHT STAGEの模様を4DAYS合計8時間で独占放送！

番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/VLR26/

出演：

※放送アーティスト未定 ※各日各ステージ五十音順

＜DAY１＞

［STAR/VIVA! STAGE］アイナ・ジ・エンド / 秋山黄色 / クリープハイプ / SHISHAMO / STARGLOW / This is LAST / なとり / PEOPLE 1 / 羊文学 / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ

［BRIGHT STAGE］UNFAIR RULE / OddRe: / さらさ（Band Set）/ 35.7 / 名誉伝説 / Lavt / レトロリロン

＜DAY２＞

［STAR/VIVA! STAGE］あいみょん / UVERworld / KANA-BOON / Creepy Nuts / Chevon / Tele / 東京スカパラダイスオーケストラ / ハンブレッダーズ / 宮本浩次 / ヤバイTシャツ屋さん / WANIMA

［BRIGHT STAGE］炙りなタウン / CLAN QUEEN / Suspended 4th / NEE / 板歯目 / PK shampoo / Laughing Hick

＜DAY３＞

［STAR/VIVA! STAGE］Age Factory / ENTH / coldrain / SiM / TETORА / ハルカミライ / FOMARE / HEY-SMITH / Paledusk / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION

［BRIGHT STAGE］アルステイク / SHADOWS / w.o.d. / バックドロップシンデレラ / 花冷え。/ Maki / The Ravens

＜DAY４＞

［STAR/VIVA! STAGE］ASIAN KUNG-FU GENERATION / ELLEGARDEN / 氣志團 / Suchmos / SKY-HI / Tempalay / 10-FEET / 04 Limited Sazabys / フレデリック / 礼賛 / LEX

［BRIGHT STAGE］Good Grief / Nikoん / Novel Core / Hammer Head Shark / First Love is Never Returned / YOGEE NEW WAVES / Laura day romance