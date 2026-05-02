シャクナゲに染まる「トレッキングセミナー天城山」開催

公益社団法人日本山岳会

公益社団法人日本山岳会 静岡支部（支部長：諏訪部豊）は、2026年5月24日（日）、伊豆半島の最高峰であり日本百名山の一つである天城山にて、初夏の自然を体感しながら安全登山を学ぶ「トレッキングセミナー天城山」を開催いたします。

本セミナーは、淡いピンクのシャクナゲが咲き誇り、新緑が最も美しい時期の天城山を舞台に、日本山岳会メンバーが同行。安全に長く山を楽しむための知識や、次世代へ豊かな自然を引き継ぐためのマナーを実践的に分かち合う、初心者から経験者までを対象としたプログラムです。

■ 本イベントの3つの特徴

1. 「シャクナゲのトンネル」を歩く最高のシーズン

5月下旬の天城山は、万二郎岳から万三郎岳にかけてアマギシャクナゲが見頃を迎えます。この時期ならではの幻想的な景観を楽しみながら、伊豆の自然の奥深さを体感します。

2. 日本山岳会メンバーによるサポート

「長く山を楽しむためのコツ」をテーマに、疲れにくい歩き方や装備の知識、地図の読み方など、経験豊富なメンバーが少人数のグループ（定員15名）に寄り添い、ハイキングをサポートします。

3. 自然保護と「思いやり」を育む

単なる登山にとどまらず、国立公園の豊かな生態系を守るための視点を学びます。山を愛する人々が自然への思いやりを深めることで、持続可能な山岳環境を目指します。

稜線からの万次郎岳

■ 開催概要

イベント名： トレッキングセミナー天城山

開催日時： 2026年5月24日（日） 9:00～15:30（雨天中止）

※中止の場合は前日23日19時までに連絡いたします。

コース： 天城高原駐車場 ～ 万二郎岳 ～ 万三郎岳（縦走コース）

集合場所： 9:00 天城高原駐車場（バス停付近）

参加費用： 1人 2,000円（保険代・資料代含む ※交通費別途）

定員： 15名（先着順）

参加条件： 15歳～75歳で、1日7時間以上の歩行が可能な健康な方

主催： 公益社団法人日本山岳会 静岡支部

■ お申し込み方法

以下の必要事項を明記の上、メールにてお申し込みください。

氏名 2. 生年月日 3. 住所 4. 電話番号 5. 路線バス使用の有無

申込先メールアドレス： szo-ts@jacmember.com

※メールが困難な場合は、090-9937-6534（杉崎）までお電話ください。

申込締切： 2026年5月18日（月）17:00（定員になり次第終了）