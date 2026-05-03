NPO法人GAIA.KAWASAKI、講演会「夢のある人生を！」に後援参画--地域とつながる学びを推進

特定非営利活動法人GAIA.KAWASAKI

NPO法人GAIA.KAWASAKI（神奈川県川崎市）は、2026年5月22日（金）に開催される川崎市PTA連絡協議会主催の講演会「夢のある人生を！～苦境にも負けない前向きな人生の歩き方～」に後援として参画することをお知らせいたします。

本講演会は、子どもと関わるすべての大人に向けた公開講演会として開催され、地域に開かれた学びの場として位置づけられています。

詳細を見る :https://www.pta-kawasaki.org/post/5-22%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A%EF%BC%9A%E3%80%90%E6%9C%A8%E5%B1%B1%E8%A3%95%E7%AD%96%E6%B0%8F-%E7%99%BB%E5%A3%87%EF%BC%81%E3%80%91%E5%A4%A2%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E4%BA%BA%E7%94%9F%E3%82%92%EF%BC%81

ヒット曲「home」の歌唱や、病を乗り越え挑戦を続ける姿で知られる木山裕策氏

本講演会は、変化が激しく予測困難な現代社会において、「大人が自らの成長を志し、人生を楽しむ姿勢を持つことが、子どもたちの健やかな成長につながる」という理念のもと企画されました。

講師には、ヒット曲「home」で知られる歌手・木山裕策氏を迎え、困難に直面しても前向きに歩み続けるための考え方や、家族との絆について、自身の経験を交えて講演が行われます。

また当日はミニライブも予定されており、学びと感動が融合した機会となります。

GAIA.KAWASAKIは、「地域コミュニティで支える子どもの居場所づくり」をミッションに、子ども食堂、寺子屋、就労支援拠点（コミュニティカフェ）などの活動を展開しています。

本講演会が掲げる大人自身の成長 親子関係の質の向上 地域全体で子どもを育てる意識の醸成

といった理念は、当法人の活動と深く共鳴するものであり、今回の後援参画に至りました。

代表理事 保科卓也

NPO法人GAIA.KAWASAKI 代表理事コメント

子どもたちの未来は、大人の背中でつくられると私たちは考えています。本講演会が、地域の大人ひとりひとりが前を向き、つながり、行動するきっかけになることを願い、後援という形で参画いたします。

イベント概要

川崎市PTA連絡協議会とは

夢のある人生を！～苦境にも負けない前向きな人生の歩き方～日時：2026年5月22日（金）9:40～11:30（受付9:20～）会場：中原市民館 多目的ホール（川崎市中原区）参加費：無料主催：川崎市PTA連絡協議会後援：川崎市教育委員会、NPO法人GAIA.KAWASAKI対象：どなたでも参加可能（PTA会員以外・地域の方も歓迎）

市内の小・中学校PTAをつなぐネットワークとして、各校の活動支援や情報共有、研修などを行っています。保護者・学校・地域をつなぎながら、「子どもたちを真ん中にしたまちづくり」を進めている団体です。

NPO法人GAIA.KAWASAKIとは

「食」「学び」「居場所」「就労支援」を軸に、地域の誰もがつながれるコミュニティづくりを推進しています。子ども食堂や寺子屋を入口とし、最終的には就労支援へとつながる持続可能な支援モデルの構築を目指しています。

取材のご案内

本講演会は、地域に開かれた学びの場として、PTA・学校・地域の新たな関係性を体現する取り組みです。当日の取材も可能ですので、ご希望の方は下記までご連絡ください。

〈お問い合わせ先〉

NPO法人GAIA.KAWASAKI 事務局

担当：米山

MAIL：info.gaia.kawasaki@gmail.com