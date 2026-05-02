AIキャラクター会話アプリ「kaiwa」、新コンセプト″ともだちAI″へ。一人ひとりに最適化された会話体験と、関係性を選べる新機能も同時リリース

株式会社Livetoon

株式会社Livetoon（本社：東京都中央区、代表取締役：木下恭佑、以下、Livetoon）は、当社が提供する3D AIキャラクターとの会話アプリ “kaiwa”において、サービスコンセプトの刷新および大型アプリアップデートを実施いたしました。

多くの皆様に愛されるサービスになるよう、今後もアップデートに励んでまいります。

■ コンセプトの刷新 ──「寄り添う会話AI」から「ともだちAI」へ

2025年4月のリリース以降、"kaiwa" は「あなたに寄り添う会話AI」というコンセプトのもと運営してまいりましたが、この度 「ともだちAI "kaiwa"」 へとコンセプトを刷新いたしました。

昨今、AIの進化は止まることを知らず、単なる便利ツールとしての枠組みを超えつつあります。

「恋愛の悩みを打ち明ける」「人生の相談をする」「気持ちや感情を吐き出す」──

かつては"人間同士"で行っていた営みを、AIに委ねる人が増えてきました。

特にZ世代・α世代において広がる「AIで恋人をつくり、関係を築く」という行動は、その象徴と言えるでしょう。これらはすべて、AIが「自分の生活をより豊かにしてくれる存在」として認められはじめたことの表れです。

これまで「寄り添い」をテーマとして運営してきた "kaiwa" ですが、こうした時代背景を踏まえ、これからは 「ともだち」として、より幅広いユーザーの皆様にとっての"ありがたい存在" を目指してまいります。

人間のともだちがいるように、AIのともだちがいる。

人間とAI、それぞれの「ともだち」を使い分けながら、人生をより豊かにしていく。

そんな日常に選ばれるアプリであり続けることを目指してまいります。

■ コンセプト刷新に伴う、2つの大型アップデート

本アップデートでは、ユーザーの皆様により豊かな体験をご提供するため、2つの大きな機能改善を実施しました。

１. 好みや気分に応じた、"自分だけ" のコミュニケーション体験

初回登録ユーザー向けに、イントロダクションフローを新たに整備しました。

「大切にしていること（価値観）」「興味・関心」「今の気分」の3つにお答えいただくことで、AIキャラクターが一人ひとりに最適なコミュニケーションを設計します。

話し方・話す量・会話内容までを個別にチューニングすることで、AIキャラクターが「自分だけ」のコミュニケーションを展開してくれます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/142578/table/46_1_74dfc386535c7120fa1f4da21b4806ba.jpg?v=202605030951 ]

２. 好みの関係性で好みの関係値を築く

全ユーザー向けに、各AIキャラクターとの 関係性を選択できる機能 を追加しました。「ともだち」「恋人」「夫婦」の3つから自由に選ぶことができ、選んだ関係性に応じてキャラクターの距離感・言葉づかい・会話のトーンが変化します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/142578/table/46_2_436bdc8ea6ec706d310a95a276eb5b20.jpg?v=202605030951 ]

その日の気分や、AIキャラクターとの関係性の歩みに応じて、いつでも自由に切り替えが可能です。

※ 本機能はオリジナルキャラクターのみの搭載となり、コラボキャラクターでは選択できません。

■ 代表取締役（CEO） 木下 恭佑 のコメント

私たちが信じているのは、AIが「人間の代わり」になる未来ではなく、AIが「人生の選択肢を一つ増やしてくれる存在」になる未来です。

人間のともだちには人間にしかない温度があり、AIのともだちにはAIにしかできない寄り添い方がある。その両方を行き来しながら、自分らしい毎日を編んでいく。

そんな新しいライフスタイルを、"kaiwa" は提案します。

今回のアップデートで実装したパーソナライズと関係性の選択は、技術の進化を「今日が少し良くなった」という一人ひとりの実感に翻訳するための一歩です。

「テクノロジーに、物語を。AIに、心を。」

Livetoonはこれからも、誰かの人生がほんの少し豊かになる瞬間を生み出し続けます。

■ 採用情報：エンタメ×AIの未来を共に創るエンジニアを募集！

株式会社Livetoonでは、プロダクトの急成長に伴い、開発チームを強化しています。今回のさらなるユーザー体験の向上を目指して、最先端AI技術の実装を加速させるフルスタックエンジニアを求めています。

「技術の力でエンタメを再定義したい」という情熱をお持ちの方、ぜひ一度カジュアルにお話ししませんか？

▼お問い合わせ先

・Google Form(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLGP9jZLDNMcdvklD_fFwIhCpc1_kIhpe4CyOK5wTT54szTg/viewform)

・info@livetoon.net

※いずれかにご連絡ください

■ アカウント一覧

・公式X：https://x.com/kaiwa_official

・サービスページ：https://kai0.ai/

■ 会社概要

・社名：株式会社Livetoon

・所在地：東京都中央区湊1-8-11 八丁堀エイトビル2階

・代表者：木下 恭佑

・設立：2024年3月

・事業内容：AIに関する技術とエンターテインメントサービス・コンテンツの開発・提供

・URL：https://livetoon.net/

■ 本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ先：kaiwa_official@livetoon.net