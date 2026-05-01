HYDEが表紙を飾る 『PMC Vol.40』、 5月21日（木）発売！ 最新インタビュー&ツアー総括レポ、写真集アザーカット掲載ほか特集

ぴあ株式会社『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.40』 表紙：HYDE

2026年5月21日（木）に発売される『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.40』にて、HYDEの表紙が決定いたしました。本日、表紙ビジュアルを解禁します！

本特集では、今年ソロデビュー25周年を迎えるHYDEの“JEKYLL”を大特集。撮りおろしのグラビアはもちろん、5月13日（水）にオリジナルアルバム『JEKYLL』のリリースを控え、また、今年1月から同アルバムの収録曲を軸としたオーケストラツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」を開催中の、HYDEの最新ロングインタビューを届けます。L'Arc-en-Cielとしてヘッドライナーを務める、日本最大級のインターナショナルフェスティバル「SUMMER SONIC 2026」についても答えてくれました。「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」の国内ツアー総括レポートのほか、HYDEの最新写真集『Jekyll and HYDE in Salzburg』より、アザーカットも掲載するので永久保存版です！

写真集『Jekyll and HYDE in Salzburg』

なお、5月25日(現地時間)には、2024年から観光大使を務めるオーストリア・ウィーンにて日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラと共演する特別公演を開催。多彩な活躍に期待が高まるHYDEの現在地を刻みます。

そのほか、「SUMMER SONIC 2026」のほか、BABYMETALの春フェス、ONE OK ROCK×UVERworld、YOASOBIによる究極のスタジアム対バンのレポート、Paledusk「What is Paledusk?? TOUR 2026」など、充実のコンテンツ満載です。

なお、タワーレコード、HMV、楽天ブックスにてご予約された方には、特典としてHYDEの撮りおろし写真を使用したポストカード（ショップ別絵柄違い）が付きます。数に限りがありますので、ご予約はお早めに。

【コンテンツ】

表紙 HYDE

HYDEの“JEKYLL”を徹底インタビュー

「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」レポ

写真集『Jekyll and HYDE in Salzburg』アザーカットも掲載

「SUMMER SONIC 2026」

BABYMETAL／ONE OK ROCK／Paledusk ほか

※仕様、構成、内容等は変更される場合がありますので予めご了承ください。

【商品概要】

『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol40』

定価：1,430円(本体1,300円+税) 発売日：2026年5月21日(木)

仕様：A4変型 112P＋特別付録（16P小冊子） オールカラー/無線綴じ

販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ ほか

＜ご予約＞

BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b10168883.html

タワーレコード https://tower.jp/item/8021077

HMV https://www.hmv.co.jp/product/detail/16863769

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18621978/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835651138 ほか