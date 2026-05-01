『できるChatGPT　改訂2版』発売前重版決定を記念して、5月1日（金）から6日間限定で人気AI関連書籍4タイトルを全文無料公開

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋 隆志）は、書籍『できるChatGPT 改訂2版』の発売と発売前重版決定を記念して、2026年5月1日（金）から6日（水）までの6日間限定で、『できるChatGPT 改訂2版』『できるGemini』『できるCopilot 改訂2版』『できるGoogle NotebookLM 可能性は無限大！自分専用AIノート活用法』の「できる」シリーズ人気AI関連書籍4タイトルの全文無料公開キャンペーンを実施いたします。

＜キャンペーン特設ページ＞

https://book.impress.co.jp/items/cp260501(https://book.impress.co.jp/items/cp260501)

キャンペーン対象期間：2026年5月1日（金）～6日（水）

■AI入門書のベストセラーを大幅改訂

4月28日に発刊された『できるChatGPT 改訂2版』は、ベストセラーの前版をChatGPTのアップデートに合わせて全面的に刷新。前半では新機能やサービスの使い方を詳しく解説。後半ではビジネスパーソンがすぐに実務で活用できる最新の活用法を網羅しました。発売前から人気を集め、発売前重版が決定したため、これを記念してできるシリーズのAI関連書籍とともに、全文無料公開キャンペーンを実施します。

■人気のAI書籍4タイトルをまとめて全文無料公開

本キャンペーンでは、以下の4タイトルを全文無料で公開します。無料公開には「インプレスWebブックビューアー」を使用し、インターネット接続環境があれば、パソコンやスマートフォンのWebブラウザーから、登録手続きなしに全ページを閲覧いただけます。

- できるChatGPT 改訂2版- できるGemini- できるCopilot 改訂2版- できるGoogle NotebookLM 可能性は無限大！自分専用AIノート活用法

＜キャンペーン特設ページ＞

https://book.impress.co.jp/items/cp260501(https://book.impress.co.jp/items/cp260501)

キャンペーン対象期間：2026年5月1日（金）～6日（水）

■紙面の閲覧には「インプレスWebブックビューアー」を使用書籍の内容はWebブラウザーで閲覧できます。■複数のAIツールを横断的に学べるチャンス！

新刊の『できるChatGPT 改訂2版』をはじめ、主要なAIサービスである「Gemini」「Copilot」「Google NotebookLM」の解説書を無料で読むことができ、練習用ファイルなどを使って操作を試すことができる貴重な機会となっています。それぞれのサービスを比べて、仕事やプライベートにぜひお役立てください。

■『できるChatGPT 改訂2版』の構成

基本編 第1章 ChatGPTを始めよう

基本編 第2章 効率よく情報を集めよう

活用編 第3章 文章作成とCanvasを使いこなすには

活用編 第4章 データを活用して仕事を効率化しよう

活用編 第5章 画像を手軽に生成しよう

活用編 第6章 身の回りのことを相談しよう

活用編 第7章 高度なリサーチと学習に役立てよう

活用編 第8章 プログラミングと高度な自動化に活用しよう

■『できるChatGPT 改訂2版』の書誌情報

書名：できるChatGPT 改訂2版

著者：清水理史＆できるシリーズ編集部

発売日：2026年4月28日（火）

ページ数：208ページ

サイズ：B5変形判

定価：1,870円（本体1,700円＋税10％）

電子版価格：1,870円（本体1,700円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02426-2

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295024260/

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101157

■その他タイトルの書誌情報

書名：できるGemini

著者：清水理史＆できるシリーズ編集部

発売日：2025年12月24日（水）

ページ数：208ページ

サイズ：B5変形判

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

電子版価格：1,980円（本体1,800円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02349-4

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295023078/

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101111

書名：できるCopilot 改訂2版

著者：清水理史＆できるシリーズ編集部

発売日：2025年10月22日（水）

ページ数：176ページ

サイズ：B5変形判

定価：1,870円（本体1,700円＋税10％）

電子版価格：1,870円（本体1,700円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02307-4

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295023078/

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101082

書名：できるGoogle NotebookLM 可能性は無限大！自分専用AIノート活用法

著者：清水理史＆できるシリーズ編集部

発売日：2025年8月27日（水）

ページ数：208ページ

サイズ：B5変形判

定価：1,870円（本体1,700円＋税10％）

電子版価格：1,870円（本体1,700円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02258-9

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295022586/

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101051

■著者プロフィール

清水理史（しみず まさし）

1971年東京都出身のフリーライター。雑誌やWeb媒体を中心にOSやネットワーク、ブロードバンド関連の記事を数多く執筆。「INTERNET Watch」にて「イニシャルB」を連載中。主な著書に『できるWindows 11』『できるWindows 11 パーフェクトブック 困った! ＆便利ワザ大全』『自分専用AIを作ろう！カスタムChatGPT活用入門』『できるUiPath StudioX はじめての業務RPA』『できるChatGPT 改訂2版』『できるGemini』『できるCopilot 改訂2版』『できるGoogle NotebookLM 可能性は無限大！自分専用AIノート活用法』などがある。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。