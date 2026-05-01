ひとり親家庭支援『まねきスマイルパス』を5月1日（金）よりエリア拡大

株式会社コシダカ

株式会社コシダカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高博）は、社会貢献活動の一環として、ひとり親家庭を支援する優待制度「まねきスマイルパス」をこの度、さらなる支援の輪を広げるべく、エリアを拡大いたします。

コシダカグループでは、「豊かな余暇生活の実現」と「希望に溢れた平和な世界の構築」に貢献するという経営理念の下、持続可能な社会の発展を目指した取り組みを実践しております 。

「まねきスマイルパス」は、全世界の子ども達が穏やかで豊かな心を持ち、成長できる社会の実現に向けた取り組みの一環です 。私たちはこうした一つひとつの笑顔を大切にし、カラオケという身近なエンターテインメントを通じて、より多くのひとり親家庭に寄り添い、支援の輪を広げていくことが、私たちの掲げる理念の実現につながると考えます 。

■「まねきスマイルパス」とは

本施策は、ひとり親家庭の皆さまに、家族水入らずでお出かけを楽しむひとときをお届けする当社グループの施策です。保護者1名と18歳以下のお子様4名までのひとり親家庭に対し、「カラオケまねきねこ」でのカラオケ2時間とドリンクバーを月に1度、無料ご招待するものです。

この度、より多くのご家庭に安心・安全な余暇の時間を過ごしていただくために、2026年5月1日（金）より島根県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の4県を新たに追加し、合計29府県へと実施エリアを拡大することを決定いたしました 。

■利用可能エリア

・新規導入県（5月1日～）

島根県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

・導入済み府県（25府県）

群馬県、栃木県、茨城県、新潟県、静岡県、福島県、埼玉県、富山県、石川県、福井県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、宮城県、山梨県、岐阜県、大阪府、広島県、山口県、徳島県、香川県、熊本県、大分県（導入順）

■ 利用者の声

「まねきスマイルパス」のご利用者からは、ご家族で過ごす喜びや感謝の声が届いています。

「生活に余裕がないなか、こうした支援をいただけるのが本当に嬉しい」、「普段なかなか連れて行ってあげられないので、子供の楽しそうな姿が見られて本当にありがたい」といった、親子の笑顔に繋がったというお声が多く寄せられています。また、大きな音が苦手な発達障害のあるお子様がいらっしゃるご家庭では、スマイルパスという機会を得たことで初めてのご利用に踏み出すことができ、お子様がとても楽しいひと時を過ごせたという「カラオケデビュー」のエピソードも寄せられました。

私たちは皆さまからの声を大切にし、より多くのひとり親のご家庭に体感してもらいたいと思っております。カラオケというエンターテイメントを通して、支援の輪を広げてまいります。

※アンケート結果は個人を特定できないよう加工した上で、一部内容を要約して掲載しています。

■今後の展望

当社グループは、カラオケをはじめとしたエンターテイメントを通じ、全ての子ども達が穏やかで豊かな心を持てるように、その成長を応援します。

「まねきスマイルパス」においては、2026年8月末までにカラオケまねきねこが出店している全45都道府県での導入を目指します。社会課題の解決に向けた取り組みを積極的に行い、経営理念に掲げる「豊かな余暇生活の実現」と「希望に溢れた平和な世界の構築」に貢献してまいります。

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment、as、Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 、東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長、腰高博、

東京本社、：〒150-0043、東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12、道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official