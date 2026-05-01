AS KNOW AS plusから『サンリオキャラクターズ』のTシャツが登場！
アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は、『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』にて発売予定の『株式会社サンリオ』とのコラボレーションアイテムを製作。
ハローキティ、日焼けしたデザインのハローキティ、ウサハナ、クロミがキラキラにデザインされたアクリルキーホルダー付きTシャツがAS KNOW AS plusから登場☆
[ZOZOTOWN]、[Rakuten Fashion]、[AS KNOW AS plus店舗]にて5月上旬より順次発売予定♪
サンリオキャラクターズとAS KNOW AS plusのコラボTシャツが登場(ハート)
ウサハナ
日焼けしたデザインのハローキティ
クロミ
ハローキティ
どのアクリルキーホルダーもかわいすぎる(ハート)
キラキラかわいい限定コラボTシャツをぜひGETしてね☆
【品名】
アクリルキーホルダー付
〇リボンとキラT サンリオキャラクターズ
(Q11163)
【価格】
\2,720（税込価格 \2,992)
【カラー】
オフ（日焼けハローキティ)、オフ（ウサハナ）
チャコール（クロミ）、ブラック（ハローキティ）
【サイズ】
Ｆ
【発売日】
5/3(日)10:00～
【ECサイト】
ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/
Rakuten Fashion : https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/
【SHOP】
店舗一覧：https://www.asknowasplus.com/shoplist
【コラボレーション特集ページ】
https://www.asknowasplus.com/collaboration
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671014
【AS KNOW AS plusについて】
ディレクター石川翔悟を中心に2021年4月に設立したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は、現在、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、全国23店舗やPOPUP等にて展開中。
レディースのお洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、ユニセックスアイテムやインテリア、コスメ、ぬいぐるみ、推し活グッズ、浴衣など、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。
コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中♪
【Brand Concept】
洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。
■AS KNOW AS plus 公式HP
https://www.asknowasplus.com/
■ZOZOTOWN
https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/
■Rakuten Fashion
https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/
■公式Instagram
https://www.instagram.com/asknowasplus/
■AS KNOW AS plusショールーム
〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7
株式会社アズノゥアズ 2F
■AS KNOW AS plus企画
(石川翔悟、小林優香)
【ブランチ・アウトについて】
ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。
ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト
設立 ： 1997年7月
代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一
所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F
事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)