AS KNOW AS plusから『サンリオキャラクターズ』のTシャツが登場！

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株式会社ブランチ・アウト

　アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は、『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』にて発売予定の『株式会社サンリオ』とのコラボレーションアイテムを製作。


ハローキティ、日焼けしたデザインのハローキティ、ウサハナ、クロミがキラキラにデザインされたアクリルキーホルダー付きTシャツがAS KNOW AS plusから登場☆


[ZOZOTOWN]、[Rakuten Fashion]、[AS KNOW AS plus店舗]にて5月上旬より順次発売予定♪




サンリオキャラクターズとAS KNOW AS plusのコラボTシャツが登場(ハート)









ウサハナ







日焼けしたデザインのハローキティ







クロミ






ハローキティ






どのアクリルキーホルダーもかわいすぎる(ハート)







キラキラかわいい限定コラボTシャツをぜひGETしてね☆




【品名】


アクリルキーホルダー付


〇リボンとキラT　サンリオキャラクターズ


(Q11163)



【価格】


\2,720（税込価格 \2,992)



【カラー】


オフ（日焼けハローキティ)、オフ（ウサハナ）


チャコール（クロミ）、ブラック（ハローキティ）



【サイズ】




【発売日】


5/3(日)10:00～



【ECサイト】


ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/


Rakuten Fashion : https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/



【SHOP】


店舗一覧：https://www.asknowasplus.com/shoplist



【コラボレーション特集ページ】


https://www.asknowasplus.com/collaboration
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671014






【AS KNOW AS plusについて】


　ディレクター石川翔悟を中心に2021年4月に設立したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は、現在、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、全国23店舗やPOPUP等にて展開中。


レディースのお洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、ユニセックスアイテムやインテリア、コスメ、ぬいぐるみ、推し活グッズ、浴衣など、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。


コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中♪



【Brand Concept】


　洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。



■AS KNOW AS plus 公式HP


https://www.asknowasplus.com/



■ZOZOTOWN


https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/



■Rakuten Fashion


https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/



■公式Instagram


https://www.instagram.com/asknowasplus/



■AS KNOW AS plusショールーム


〒151-0063


東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7


株式会社アズノゥアズ 2F



■AS KNOW AS plus企画


(石川翔悟、小林優香)



【ブランチ・アウトについて】


　ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。



ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/



【会社概要】


会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト


設立 ： 1997年7月


代表者 ： 代表取締役社長　大谷 真一


所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F


事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)