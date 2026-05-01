テレ朝動画logirl番組「１５VIBES～ガチで武道館にいくまでの話～」がスタート！

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テレ朝動画logirl新番組「15VIBES～ガチで武道館にいくまでの話～」が５月１日（金）１８時からスタート（全８回）

今年２月まで配信していたテレ朝動画logirlの@onefive冠バラエティ番組「１５ＶＩＢＥＳ」がパワーアップして帰ってくる！

@onefiveは、令和元年に結成された、Amuse×avex所属の「新種アイドルグループ」。

KANO・SOYO・GUMI・MOMOの4人組。2022～2023年には4人揃ってドラマ・映画「推しが武道館いってくれたら死ぬ」に出演し、どちらの主題歌も担当。 2024年4月にはメジャー1stAL「Classy Crush」をリリース。

海外でも積極的に活動し、2024年末から2025年初めにかけて中華圏で複数回、日本のアーティスト代表として出演。

2027年春に自身初の日本武道館単独公演を行うことを目指し、精力的に活動を行っている。

前シーズン「15VIBES」ではぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1と共に、バラエティ企画に挑戦していたが、今回はタイトルを「１５VIBES～ガチで武道館にいくまでの話～」と改め、彼女たちが目標に掲げる武道館への道を追いかけるドキュメントバラエティへとパワーアップ！

番組の軸となるのは、メンバーの思いを深くまで掘り下げた個人インタビュー。

今まで明かされてこなかった各メンバーが抱える思いや葛藤、全メンバーがかつて所属していたさくら学院時代からの変遷、そして、表向きには見せないメンバー同士のぶつかり合いなど、これまでの明るい@ｏｎｅｆｉｖｅ像からは想像のできないリアルな姿をカメラの前で明かしてくれます。

武道館という目標を決めた裏にあった、くすぶっていた時期や、モチベーション維持の苦しさ、将来への思いなど、これまで語られてこなかったむきだしの@onefiveをお届け。

さらに、すがちゃん最高No.1とともに、武道館への戦略を練ったり、課題克服企画にも挑戦！

メンバー同士で深く話せていないという課題を克服するため、ＭＯＭＯ×ＧＵＭＩ、ＳＯＹＯ×ＫＡＮＯでサシトークにも挑戦！

「この話触れていいんだ・・・」とメンバーも語った、ＳＯＹＯとＫＡＮＯの間に起きていた大揉め事件についても初公開！ＳＯＹＯの絶叫とＫＡＮＯの涙。その衝撃の内容とは？

古参の方も新規の方も、これさえ見れば@ｏｎｅｆｉｖｅのことを超深く知れる番組、ぜひご覧ください！

番組は５月1日（金）から毎週金曜18時に新作を更新。

全８回毎週連続で配信。

＜『15VIBES～ガチで武道館へいくまでの話～』 概要＞

配信日時：毎週金曜 18時～テレ朝動画logirlにて配信

配信サイト：https://douga.tv-asahi.co.jp/program/63228-63227

出演：@onefive、ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1

制作著作： テレビ朝日

＜logirlとは＞

テレビ朝日が運営するテレ朝動画内の映像サブスクリプションサービス。

ももいろクローバーｚやときめき宣伝部など、アイドルのオリジナル番組が

4000本以上が月額990円（税込）で見放題！スマホやPCで視聴可能。

【logirl公式サイト】 https://douga.tv-asahi.co.jp/plan/logirl

【配信コンテンツ紹介】 https://douga.tv-asahi.co.jp/program/51227-51226

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