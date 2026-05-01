圧巻のボリュームとみんなでシェアして楽しむ新体験！“どっさり”盛りつけた贅沢タワーメニュー「海鮮寿司タワー」と「牛カルビ&コーンペッパータワー」が、かっぱ寿司に期間限定で登場

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年5月7日（木）～5月27日（水）の期間、見た目にも楽しく、ボリューム満点でお楽しみいただける新商品として、『どっさり！かっぱの海鮮寿司タワー』および『どっさり！牛カルビ&コーンペッパータワー』を、かっぱ寿司全店にて期間限定で販売いたします。

本商品は、“シェアして楽しい・写真に撮りたくなる・食べて満足”をコンセプトに開発した、積み上げスタイルの新感覚メニューです。テーブルに届いた瞬間、思わず歓声が上がるインパクトと、複数人で楽しめるボリューム感が特徴です。

■“どっさりタワー”商品概要

『どっさり！かっぱの海鮮寿司タワー』

五貫 591円（税込650円）～

内容：ねぎとろ・まぐろ・とろサーモン・えんがわ・赤えび・うなぎ

人気の海鮮ネタを贅沢に盛り込んだ、満足感たっぷりの一品。さまざまな味わいを一度に楽しめる、海鮮好きにはたまらないタワーメニューです。

『どっさり！牛カルビ&コーンペッパータワー』

六貫 491円（税込540円）～

ジューシーな牛カルビに、甘みのあるコーンとペッパーのアクセントを効かせた、食べ応え抜群の一品。お子様から大人まで幅広くお楽しみいただけます。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、さまざまな取り組みを通して、皆様と一緒に毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

※販売期間・価格は店舗により異なる場合がございます

※天候・仕入れ状況等により、販売内容が変更となる場合がございます

リリース内画像素材：https://x.gd/ArDvl