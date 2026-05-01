PR効果測定サービスQlipper 2026年5月7日 AIに特化したリニューアルのお知らせ

株式会社トドオナダ

株式会社トドオナダ（東京都台東区、代表取締役：松本泰行）は、PR効果測定サービスQlipper （クリッパー）の大幅リニューアルを2026年5月7日より提供開始いたします。今回のリニューアルでは、AI を活用した機能強化をはじめ、UI/UXの全面刷新、新料金プランの導入を実施します。https://qlipper.jp

■リニューアルの背景

近年、広報・PR領域においてAI活用への注目が急速に高まっています。データの収集・分析・レ ポーティングを人手に頼っていた従来の広報業務は、AIを取り入れることで大きく変わりつつあります。企業の広報担当者やPR責任者からは、「PR効果をより的確に、より早く把握したい」「データ量が多くて分析が大変」「レポートをもっとスマートにしたい」という声が多く寄せられていました。Qlipperはこうした時代の変化とユーザーの声に応えるべく、AIを活用した機能強化を中心としたリニューアルを実施します。

■主なリニューアル内容

１.AI活用による機能強化

AIを活用した新機能を搭載し、データ分析やレポート、業務効率化をより強力に支援します。

２.UI/UXの全面刷新

直感的に操作できる新デザインを採用。広報担当者から経営層まで必要な情報にすばやくアクセスできる環境を実現しました。

３.新料金プランの提供開始

AI機能を標準搭載した新料金プランを導入します。

■既存ユーザーの皆さまへ

現在Qlipperをご利用中のお客様は、リニューアル後もこれまでのデータや設定をそのままご利用いただけます。移行作業は不要です。AI機能は既存プランへのオプション追加としてもご提供いたします。詳細は担当者までお問い合わせください。

■提供開始日・対象

提供開始日 2026年5月7日（水）

対象Qlipper 全ユーザー（新規・既存ともに対象）

サービスURL https://qlipper.jp

■会社概要

会社名 株式会社トドオナダ

代表者代表取締役 松本泰行

設立 2020年1月20日

資本金 580万円

所在地 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル302

事業内容法人向けクラウドサービスの開発・運営、システムコンサルティング事業

コーポレートサイト https://todo-o-nada.com