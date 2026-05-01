【株式会社CIO】有線30W、8000mAhのモバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIMII Pro8K」ブラックの販売開始

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：中橋 翔大）は、有線30W出力、8000mAhモバイルバッテリー『SMARTCOBY SLIMIIPro8K』を7,130円（税込）にて、2026年5月1日（金）よりAmazon.co.jpにて販売開始。順次、楽天市場のCIO公式オンラインストア、ならびに一部の家電量販店、直営店CIO STOREなどにて販売を開始いたします。

本製品は、約11mmの薄型設計でありながら、USB-C単ポート最大30W出力に対応した高出力モバイルバッテリーです。スマートフォンはもちろん、タブレットや一部のノートPCまで幅広いデバイスの充電が可能。デュアルポート搭載、8000mAhの容量と薄さ・軽さを両立し、日常の持ち運びに最適なバランスを実現しました。

・製品名：SMARTCOBY SLIMIIPro 8K

・カラー展開：シルバー、ブラック ※ブラックは後日販売予定

・メーカー希望小売価格：7,130円（税込）

・販売開始日 ： ブラック 2026年5月1日（金）

（シルバー 2026年3月3日）

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPLN2FB9

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製品の特長

■単ポート最大30W出力対応

USB-Cポートは単ポート最大30W出力に対応。

20Wクラスでは難しかったノートPCやゲーム機などの充電にも

対応可能です。スマートフォンだけでなく、タブレットや一部ノートPCまでこれ一台でカバーします。

■約11mmの薄型設計で8000mAh

容量8000mAhながら、厚さ約11mmを実現。

スマートフォンを約1回以上充電可能な実用容量を備え、

「外出先であと少し足りない」をしっかり補います。

■120分で満充電、完全パススルー充電対応

本体への蓄電は20Wに対応しており、急速充電器を用いることで、約120分で満充電になります。

また完全パススルー充電に対応。本製品に充電しながらデバイス充電もでき、本製品が満充電になると、デバイス充電専用の直流回路に自動で切換することで本製品に組み込まれているバッテリーセルの劣化を抑える設計です。

製品仕様

CIOとお問い合わせについて

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子どものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

・株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

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