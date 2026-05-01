プレミアムインナーケアドリンク「THE ANTICARE」が「2026年度モンドセレクション」にてノミニー賞を受賞。3年連続で国際的品質評価機関による評価を獲得

株式会社オールペア

株式会社オールペア（所在地：東京都千代田区、代表取締役：芹澤友美）は、ALLPAIR CLINIC LE GINZAより展開するプレミアムインナーケアドリンク「THE ANTICARE（ザ・アンチケア）」が、「2026年度モンドセレクション」においてノミニー賞を受賞したことをお知らせいたします。

2026年モンドセレクション・ノミニー賞受賞

「THE ANTICARE」のモンドセレクション受賞は今回で3年連続となり、継続的な品質設計に対する国際的な評価として、当社は受け止めております。

受賞の背景と当社の考え方

モンドセレクションは、1961年にベルギー・ブリュッセルで設立された国際的な品質評価機関です。食品・飲料・化粧品・ダイエット健康食品など幅広いカテゴリーを対象に、独立した専門家が製品の品質・安全性・製造基準などを評価する機関として知られています。

このたびの受賞は、当社が「THE ANTICARE」の開発・製造において積み重ねてきた、素材の選定・処方設計・使用感・継続しやすさへのこだわりが、国際的な評価基準のもとで認められたものと考えております。

3年連続という継続的な評価は、当社にとって製品の品質水準を維持・向上していくうえでの指針のひとつとなっています。

受賞商品について

「THE ANTICARE（ザ・アンチケア）」

CLINIC LE GINZA THE ANTICARE｜600ｍL（20ｍL×30本）

「THE ANTICARE」は、ALLPAIR CLINIC LE GINZAが展開する最高峰のプレミアムインナーケアドリンクです。

厳選した美容成分と独自の処方設計により、毎日続けやすいインナーケアドリンクとして開発しました。ALLPAIR独自の複合成分「Secret DNA(R)※1」を核に、天然由来素材と厳選した美容成分を組み合わせることで、毎日の美容習慣に取り入れやすい設計を実現しています。

■独自の美容成分設計

ALLPAIR独自の複合成分「Secret DNA(R)※1」をベースに、天然由来素材をブレンド。

さらに、グラマリズムエラスチン(R)※2、ヒアルロン酸、コラーゲンといった注目の美容成分を厳選して配合し、全身の美容習慣を内側からサポートします。

■毎日続けたくなる洗練された味わい

インナーケアにおいて最も重要な「継続」を叶えるため、上質で飲みやすい風味に仕上げています。

■年齢に応じた美容習慣の提案

表面的なケアだけでは満足できない方へ向け、インナーケアというアプローチで、揺るぎない自信を育むための日々の習慣を提案します。

※1「Secret DNA(R)」は株式会社オールペアの登録商標です。※2「グラマリズムエラスチン(R)」は林兼産業株式会社の登録商標です。

※本製品は清涼飲料水です。食品であり、疾病の診断・治療・予防、または身体の構造・機能に影響を与えることを目的とするものではありません。

商品概要

3年連続受賞について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175748/table/7_1_a63fa5b3e51d896fedd204d1cf32b78d.jpg?v=202605010351 ]

「THE ANTICARE」は、モンドセレクションにおいて今回で3年連続の受賞となりました。

美容や健康のためのインナーケアは、日々継続して取り入れていただくものだからこそ、製品に対する信頼と品質の一貫性が重要であると当社は考えています。

今回の受賞をひとつの節目としながらも、当社は受賞そのものをゴールとは捉えておりません。

お客様の毎日の美容習慣に長く寄り添える製品づくりを、引き続き追求してまいります。

モンドセレクションについて

モンドセレクション（Monde Selection）は、1961年にベルギー・ブリュッセルで設立された国際的な品質評価機関です。食品・飲料・化粧品・ダイエット健康食品など幅広い消費財を対象に、国際的な専門家によって品質・安全性・製造基準などの観点から評価が行われます。評価結果に応じてThe Grand Gold Award、The Gold Award、The Nominee Labelの各賞が授与される仕組みとなっており、世界各国の企業・ブランドが参加する評価プログラムとして知られています。

担当者コメント

このたび「THE ANTICARE」が2026年度モンドセレクションにてノミニー賞を受賞し、3年連続で評価をいただけましたことを大変光栄に思います。「THE ANTICARE」は、年齢とともに変化する美しさに向き合い、厳選した成分とALLPAIR独自の処方設計で、内側から日々のケアをサポートすることを目指して開発したプレミアムインナーケアドリンクです。

今回の受賞を励みとしながら、これからも素材・処方・品質に対して真摯に向き合い、お客様の毎日の美容習慣に寄り添う製品づくりに取り組んでまいります。

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175748/table/7_2_4fe96255fb05b9e9a4c6ebe6a7dcced9.jpg?v=202605010351 ]