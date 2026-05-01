東京ニュービジネス協議会、新拠点「NBC BASE」へ移転 ― 会員企業の成長の基地として ―
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（以下、東京NBC）は、2026年5月1日より新オフィス「NBC BASE」へ完全移転いたしました。
「NBC BASE」は青山通りに面し、赤坂御用地の緑を望む好立地です。室内は間仕切りにガラスを多用し、開放的で明るい空間としています。また、新たに会員同士の交流やワーキングスペースとして利用できるラウンジスペースを設けました。カウンターデスクやソファで思い思いに活用ができるスペースです。
この「NBC BASE」を起点に、起業家・経営者同士のつながりをさらに強化し、会員企業の成長、そして日本のベンチャー育成向けた取り組みを、より推進してまいります。
お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
◆東京ニュービジネス協議会 新オフィス概要
【名称】NBC BASE
【所在地】〒107-0052
東京都港区赤坂7丁目1-16 オーク赤坂 6階
【電話番号】03-3584-6080 ※変更はありません。
【アクセス】
・青山一丁目駅 4番出口より徒歩6分
・赤坂見附駅 出口4より徒歩10分
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348455/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348455/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348455/images/bodyimage3】
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
「NBC BASE」は青山通りに面し、赤坂御用地の緑を望む好立地です。室内は間仕切りにガラスを多用し、開放的で明るい空間としています。また、新たに会員同士の交流やワーキングスペースとして利用できるラウンジスペースを設けました。カウンターデスクやソファで思い思いに活用ができるスペースです。
この「NBC BASE」を起点に、起業家・経営者同士のつながりをさらに強化し、会員企業の成長、そして日本のベンチャー育成向けた取り組みを、より推進してまいります。
お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
◆東京ニュービジネス協議会 新オフィス概要
【名称】NBC BASE
【所在地】〒107-0052
東京都港区赤坂7丁目1-16 オーク赤坂 6階
【電話番号】03-3584-6080 ※変更はありません。
【アクセス】
・青山一丁目駅 4番出口より徒歩6分
・赤坂見附駅 出口4より徒歩10分
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