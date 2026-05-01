治験を新たな治療の選択肢の希望に。『探せない・選べない』をサポートする患者・患者家族・主治医に寄り添い、参加までを支援

株式会社Buzzreach

株式会社Buzzreach（本社：東京都、代表取締役CEO：猪川 崇輝、以下「Buzzreach」）は、治験参加までのプロセスを患者および患者家族に寄り添って支援する新たなサポート体制、fmt（find my trial）を、以前より提供している治験情報提供サービス「smt（search my trial）(https://www.searchmytrial.com/)」のブランドとして提供開始したことをお知らせします。

本サポート体制は、治験情報の提供にとどまらず、患者・患者家族、治験に携わっていない医療者が治験を知り、理解し、納得し、新たな治療の選択肢として参加を検討するまでの一連のプロセスを、このAI時代にあえて、『人と人との伴走型』で支援することを目的としています。

fmt（find my trial）：https://www.searchmytrial.com/lp/clinical-trial-search-support/治験は知らない方の方が多い、だからこそいきなりAIではなく、まずは『人と人の伴走型』を提供する

■ 背景：治験が「選択肢」になっていない患者が多い現実

がん、希少疾患、CNS（中枢神経系）領域などでは、標準治療が効かなくなった後に利用できる治療法が限られているケースが少なくありません。

しかし現実には、『治験の情報が患者や地域に届かない』『自分に合う治験を探せない』『参加までの流れが分からない』といった理由から、治験が「治療の選択肢」として患者や患者家族、医療者に届いていない状況が続いています。

■ 患者が治験にたどり着きにくい理由

治験は新たな治療の選択肢になり得る一方で、多くの患者・患者家族にとって参加までの道のりは分かりにくく、遠いものとなっています。

・自分が対象となる治験があるのか分からない

・参加条件が複雑で、理解が難しい

・主治医に相談するきっかけが持てない

・主治医から治験の案内がない（情報がない）

こうした状況により、治験に関心があっても、検討や相談に進めない患者が多く存在しています。その結果、本来であれば選択肢になり得た治験を知らないまま、治療を続けざるを得ないケースも少なくありません。

■ 治験参加の「分からない」「選べない」を人（治験アドバイザー）が支援

「fmt（find my trial）」は、単なる治験検索サービスではありません。

具体的には、

・患者の病状や希望を踏まえた治験探索のサポート

・主治医への説明が難しい場合の補助資料提供や説明代行

・実施医療機関への連絡方法や参加手続きの調査・支援

などを通じて、治験参加までのハードルを下げ、患者が安心して検討できる環境を提供します。

■ smtとfmtによる一気通貫の支援

Buzzreachでは創業当初より、治験情報提供サービス smt（search my trial）(https://www.searchmytrial.com/) を通じて、治験情報を患者・患者家族へ届ける取り組みを行ってきました。

smt：治験を「知る」ための入口

fmt：治験に「参加する」までを支援

この2つのサービスを組み合わせることで、Buzzreachは、治験を「患者・患者家族が納得した上で選べる新たな治療の選択肢の一つ」にすることを目指しています。

■ サービス管掌責任者からのコメント

Buzzreach Co-Founder & COO & Global sales Head 青柳清志

治験は“探せない・選べない”ものだと思われがちですが、本来はそうではありません。fmtは、患者さんや患者ご家族が一人で悩まず、理解し、納得して次の選択肢を考えられるようにするための人と人で併走する治験情報提供支援サービスです。

■ 今後の展望

Buzzreachは今後、smt（search my trial）およびfmt（find my trial）を通じて、各地域に治験も含めた治療の選択肢が地域医療のあたりまえになるよう、患者及び患者家族が治験にアクセスしやすい環境整備を進めていきます。

あわせてBuzzreachは、患者向けコミュニティmiilike（ミライク）(https://www.buzzreach.co.jp/service/miilike/)を通じた患者支援にも取り組んでいます。今後は、miilikeに登録している患者の皆様への支援をはじめ、SNSなどで病気や治療に関する悩みを発信している患者、患者会、個人ブログ、特定の疾患にフォーカスしたメディアなど、さまざまな団体・コミュニティと連携しながら、より多くの患者に本サービスを知っていただくための取り組みを進めてまいります。患者・医療機関・製薬企業、そして患者を支えるコミュニティをつなぐ基盤として、Buzzreachは治験の社会実装に引き続き取り組んでまいります。

■ 株式会社Buzzreachについて

Buzzreachは、治験参加希望者と治験実施医療機関をつなぐヘルステックスタートアップ企業であり、国内最大級のパートナーサイト（治験協力医療機関）ネットワークと治験業務支援ツールにより日本の治験効率化、ドラッグラグ/ロスの削減を推進しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Buzzreach 広報担当

Email：info@buzzreach.co.jp

Website： https://www.buzzreach.co.jp/