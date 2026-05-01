みずみずしい果実を宝石に見立てた「宝石ゼリー」KEYUCAのスイーツブランド「ドルチェフェリーチェ」から4月23日(木)新発売

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）がプロデュースするスイーツブランド「DOLCE FELICE（ドルチェフェリーチェ）」は新作「宝石ゼリー」を2026年4月23日（木）よりオンラインショップで、4月25日（土）より店舗で発売しました。

新登場する「宝石ゼリー」は、その名の通り、まるで宝石のような輝きと見た目の美しさを表現した、華やかな初夏の新作スイーツです。「宝石ゼリー」は果汁たっぷりのゼリーと厳選した果肉を丁寧に重ね、アルコールを使用せず、果実本来の風味を大切に仕立てることでひと口ごとに広がる香りとみずみずしい果実感を存分に楽しめる仕上がりとなりました。

さらに、宝石のカットをイメージしたこだわりのカップを採用し、「目でも味わう楽しみ」をプラス。日常のひとときを彩る自分へのご褒美としてはもちろん、初夏の爽やかなギフトとしても最適な、光輝くきらめきをお届けします。

果汁ゼリーと果肉を丁寧に重ねた二層の贅沢

6個入り10個入り

商品名：宝石ゼリー

発売日：2026年4月23日（木）よりケユカオンラインショップ・楽天市場店で発売

2026年4月25日（土）よりドルチェフェリーチェ店舗（グランスタ東京店は除く）で発売

2026年5月12日（火）よりドルチェフェリーチェ グランスタ東京店で発売

ラインナップ：6個入\1,460 / 10個入\2,400（税込）

アルコール：不使用

ケユカ(ドルチェフェリーチェ)オンラインショップ https://www.keyuca.com/Page/sweets.aspx

ドルチェフェリーチェ楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/dolcefelice/

ドルチェフェリーチェ店舗一覧 https://www.keyuca.com/sweets-t/

6種の味わい

梅×柚子苺×白桃オレンジ×マンゴーライチ×アプリコットブルーベリー×カシスラフランス×ぶどう

●梅×柚子

爽やかな香りの梅果汁ゼリーに甘くほろ苦い柚子ピール。すっきりと心地よい和の味わい。

●苺×白桃

優しい甘みの苺果汁ゼリーにジューシーな白桃果肉。みずみずしさが広がる上品な味わい。

●オレンジ×マンゴー

フレッシュな酸味のオレンジ果汁ゼリーにとろける柔らかさのマンゴー果肉。南国を感じるトロピカルな味わい。

●ライチ×アプリコット

香り豊かなライチ果汁ゼリーにやわらかな甘みのアプリコット果肉。華やかに広がるエキゾチックな味わい。

●ブルーベリー×カシス

華やかな酸味のブルーベリー果汁ゼリーに深いコクのあるカシス果肉。少し大人でリッチな味わい。

●ラフランス×ぶどう

濃厚な甘みのラフランス果汁ゼリーにみずみずしいぶどう果肉。まろやかな甘みとフルーティーな味わい。

ふたつの果実をひと粒に。

果汁ゼリーと果肉、 ふたつの果実を丁寧に重ねました。

ひと口ごとに果実の香りとみずみずしさが広がります。

アルコールを使わない、果実の味わい。

アルコールを使用せず果実の風味を大切に仕立てました。

世代を問わず楽しめる、贈り物にもおすすめのゼリーです。

まるで宝石のような輝きと美しさ。

宝石をイメージしたこだわりのカップ。

目でも楽しんでもらいたいという想いを込めて。

華やかなきらめきをお楽しみください。

ドルチェフェリーチェを代表する人気商品

創業から愛される「FELICE（フェリーチェ）華やかパウンドケーキ」

ジャパン・フード・セレクションにて2026年2月と2023年11月の２度グランプリを受賞した実力派商品。フルーツやチョコレートなどバラエティ豊かな９種類のパウンドケーキが並び、箱を開けた瞬間の喜びはまるで花束を受け取ったような特別感。さらに、しっとり食感で本格的なおいしさが人気。お気に入りの紅茶とともにお楽しみください。

KEYUCAがプロデュースする「ドルチェフェリーチェ」について

ライフソリューションブランドのKEYUCAがプロデュースするスイーツブランド。

”DOLCE FELICE“とは、「しあわせなお菓子」の意味。

東京、神奈川、埼玉での8店舗と「ドルチェフェリーチェ 楽天市場店」「ケユカ オンラインショップ」にて展開しています。

店舗一覧：https://www.keyuca.com/sweets-t/

ケユカ(ドルチェフェリーチェ)オンラインショップ：https://www.keyuca.com/Page/sweets.aspx

ドルチェフェリーチェ楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dolcefelice/

Instagram：@dolcefelice_official

https://www.instagram.com/dolcefelice_official/

TikTok:@dolcefelice

https://www.tiktok.com/@dolcefelice

＜お客様からの問い合わせ先はこちら＞

ドルチェフェリーチェ 西武新宿ペペ店

〒160-0021

東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 西武新宿ペペ2F

電話番号：03-6205-5651

URL ：https://www.keyuca.com/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0107

営業時間：11:00～22:00

ブランド概要KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。

河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp