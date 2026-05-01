頭蓋形状矯正ヘルメット「ベビーバンド」、第14回Medtecイノベーション大賞にてウェルビーイング賞を受賞

株式会社Berry

株式会社Berry（本社：東京都台東区、代表取締役：中野 裕士）が開発・製造する、赤ちゃんの“頭のゆがみ”の改善を目的とする日本製の頭蓋形状矯正ヘルメット「ベビーバンド」が、第14回「Medtecイノベーション大賞」（主催：インフォーママーケッツジャパン株式会社）にて「ウェルビーイング賞」を受賞いたしました。

授賞式は、医療機器の設計・製造に関する国内最大級の展示会「Medtec Japan 2026」の初日（2026年4月21日／東京ビッグサイト）にて行われました。

「ベビーバンド」は、2022年7月の提供開始以降、全国41都道府県、260を超える医療機関に導入されており、日本国内で提供されている同種の製品のなかで、導入医療機関数は業界最多(※1)となります。

赤ちゃんの頭の形に関する関心が高まる一方で、相談や治療を実施している医療機関は全国的に見ると依然として少ないのが現状です。住む場所や環境によらず、赤ちゃんの頭の形に不安を抱えるご家族に最適な治療が届けられる社会の実現を目指し、今後も導入医療機関を拡大して、医療アクセスを改善していきます。

「ベビーバンド」で治療ができる医療機関の一覧はこちら：https://www.babyband.jp/clinics

※1 当社調べ（2026年4月28日現在）：国内で提供されている頭蓋形状矯正用ヘルメットのメーカー公式情報および導入実績をもとに確認。

■「Medtecイノベーション大賞」について

「Medtecイノベーション大賞」は、医療機器の設計・製造に関する国内唯一の展示会「Medtec Japan」の主催者であるインフォーママーケッツジャパン株式会社が、日本の医療機器業界の発展と、優れた製品・技術を世に送り出す企業を称えることを目的に運営する表彰制度です。第14回となる今回は、医療現場の課題を解決し、社会実装が進んだ医療機器・関連技術を対象に審査が行われました。

公式サイト：https://medtecjapan.com/

■「ベビーバンド」について

ベビーバンドは赤ちゃんとご家族の負担を軽減するために、日本で開発、製造された頭蓋形状矯正ヘルメットです。月齢の低い時期に2～6ヶ月間装着する治療において、効率的で的確な矯正が可能となるよう、高度なテクノロジーと人間工学を活用しています。さらに、新生児科、小児科、脳神経外科の医師の助言を受けながら改良を続け、「誰もが負担なく治療を受けられる」ことを目指しています。

販売名:ベビーバンド3

一般的名称:頭蓋形状矯正ヘルメット

医療機器承認番号:30500BZX00071000

製品サイト(医療従事者向け):https://www.babyband.jp/

■株式会社Berryについて

株式会社Berryは、2021年設立の医療機器ベンチャーです。「あらゆる人が必要な時に必要な医療を受けられる社会の実現」をミッションに掲げ、3Dプリント技術と3Dデータ解析を活用した乳児向け頭蓋形状矯正ヘルメット「ベビーバンド」の製造・販売を行っています。

全国260施設以上の医療機関に導入(2026年4月現在)。自社開発・製造の現場で蓄積した知見をもとに、医療機器業界の課題解決にも取り組んでいます。

医療機器品質マネジメント規格「ISO 13485:2016」および情報セキュリティ規格「ISO/IEC 27001:2022(ISMS認証)」を取得。品質・安全・情報管理の三軸で、信頼できる医療機器の提供体制を構築しています。

設立:2021年7月

所在地:東京都台東区元浅草３丁目７－１ 住友不動産上野御徒町ビル4階

代表取締役:中野 裕士

事業内容:医療機器の製造販売 / ソフトウェアの設計開発

コーポレートサイト:https://www.berryinc.co.jp/

薬事情報ナビ:https://yakuji-navi.com/

QMSmart:https://service.qm-smart.com/