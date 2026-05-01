【愛知県豊田市】こどもにやさしいまちづくりの推進に向けて「こどもの視点ラボ」と全国初の連携協定を締結しました

豊田市

豊田市は、こどもにやさしいまちづくりを推進するため、「大人がこどもになってみる」をコンセプトにこどもの当事者視点（こどもの視点）での研究を行う組織「こどもの視点ラボ」と、「こどもにやさしいまちづくりの推進に向けたこどもの視点の体験機会の提供等に関する連携協定」を2026年4月16日に締結しました。

今後は本協定に基づき、こどもの視点の体験機会を広く市民等に提供することで、市民によるこどもを尊重する行動の促進につなげていきます。

本協定締結式には、豊田市長、「こどもの視点ラボ」の共同代表の石田文子（いしだ ふみこ）氏と沓掛光宏（くつかけ みつひろ）氏が出席し、協定の趣旨説明や豊田市長によるこどもの視点コンテンツの体験がありました。

● 主な協定内容

協定書を持つ太田市長とこどもの視点ラボの共同代表の石田文子氏、沓掛光宏氏

・こどもの視点に関する講演と体験で構成される「こどもの視点教室」の豊田市内での優先実施

・こどもの視点コンテンツの優先貸出し

・こどもの視点の研究に関する実証への協力

● 協定に基づく今後の主な取組

・「大人ランドセル」や「２歳の朝食」等のコンテンツを活用し、市民がこどもの視点を体験でき る機会を提供

・豊田市内イベントで市民アンケートを実施し、こどもの視点に関する研究に活用

＜参考＞「こどもの視点ラボ」について

株式会社電通（本社所在地：東京都港区）において、国内の電通グループを横断して「こどもの視点」に関する研究を行う専門組織

※こどもの視点…大人がこどもへの理解を深め、親と子、社会とこどもの関係をより良くするために、こどもの当事者視点を疑似体験する取組のこと