5月29日まで！【GWイベント】韓国旅行をぐっとおトクに！SBJトラベルKデビット為替手数料”実質０円！”＋割引クーポンGETのチャンス！！

株式会社SBJ銀行

株式会社SBJ銀行（本店：東京都港区、代表取締役社長：並木 稔「以下、当行」）は、日頃のお客さまへ感謝の気持ちを込めて、「GW期間限定！SBJトラベルKデビット為替手数料実質０円のサプライズイベント」を実施いたしております。

加えて、韓国渡航を予定している方必見のお知らせもございます。現在提供中の「ニッコリ日韓プラットフォーム」サービスにつき、2026年2月24日より、提携会社としてロッテ免税店やロッテマート提携会社を追加し、割引クーポンを配布しております。当クーポンの配布は、6月30日までです！詳細は下記をご覧ください。⇓

1.キャンペーン概要

キャンペーン詳細はこちら>> :https://www.sbjbank.co.jp/lp/account/trvdb/

1.ニッコリ日韓プラットフォーム概要

当行のお客さまを対象に、提携する韓国企業より、特別な優待や割引特典が受けられるサービスです。当行モバイルアプリにて、グルメ、旅行、家電等、多彩なジャンルのクーポンを提供しております。

（１）クーポン内容

※対象店舗のみ利用可能です。

（２）提供開始日

2026年2月24日（火）～2026年6月30日（火）

（３）その他

プラットフォーム詳細はこちら>> :https://www.sbjbank.co.jp/lp/account/niccori/当行ホームページはこちら>> :https://www.sbjbank.co.jp/

◆本件についてのお問い合わせ先◆

株式会社SBJ銀行コールセンター 0120-015-017〔通話料無料〕

《受付時間》 平日9：00～17：30 （土日・祝日・年末年始を除く）