SMBCモビット 音楽プロジェクト「M bit Live」第7弾が6月24日(水)開催決定！

第7弾の出演アーティストは、Kroi × D.A.N.に決定！ KT Zepp Yokohamaにて開催！ Xにてライブチケット等をプレゼント！

三井住友カード株式会社

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦）は、2024年5月13日よりSMBCモビット※の新たな取り組みとして、音楽ライブプロジェクト「M bit Project」を立ち上げ、スタートいたしました。

※SMBCモビットは三井住友カードが提供するカードローンブランドです

本プロジェクトのメイン企画、「M bit Live」の第７弾を2026年6月24日(水)、KT Zepp Yokohamaにて開催いたします。「生きていく 好きな曲がふえていく」というスローガンのもと、一人ひとりの人生に音楽との素晴らしい出会いをお届けいたします。

第7弾は、R&B、ファンク、ヒップホップなど、あらゆるジャンルを自在に昇華し、現代のミクスチャー・サウンドを更新し続ける「Kroi」と、緻密なサウンドデザインと独自のミニマリズムを追求し、国内外のシーンで比類なき存在感を放つ「D.A.N.」による2マンLIVE！

第1弾 Original Love Jazz Trio × STUTSから始まり、第2弾 UA × アイナ・ジ・エンド、第3弾 ASIAN KUNG-FU GENERATION × Omoinotake、第4弾 Awich × iri、第5弾 HY × マカロニえんぴつ、第6弾Dragon Ash × Age Factory と各回「M bit Live」だけのプレミアムな体験をお届けしています。第7弾も一夜限りのサウンドをぜひお楽しみください！

最新情報については、「ビットくん」のX公式アカウント「M bit Project」のInstagram公式アカウントで随時発信して参りますので、アカウントフォローのうえご確認ください。

また、YouTube公式チャンネルにて過去の「M bit Live」のLIVE映像も配信しておりますので、ぜひご覧ください！

＜M bit Project＞

●プロジェクトサイト

https://www.mobit.ne.jp/lp/mbit-project/index.html

●X公式アカウント

https://x.com/M_bit_Project

●Instagram公式アカウント

https://www.instagram.com/m_bit_project

●YouTube公式チャンネル

https://www.youtube.com/@mbitproject

１．Xからの応募で「M bit Live」にご招待！

本プロジェクトX公式アカウント「ビットくん(@M_bit_Project)」のフォロー＆ご希望の賞品選択＆投稿で、「M bit Live」のチケットなどスペシャルな賞品がその場で当たります！期間中は毎日応募できますので、奮ってご参加ください。

■応募受付期間

2026年5月1日(金)12時00分～2026年5月14日(木)23時59分

■賞品

Aコース：M bit Live＃7チケット 300名様

Bコース：Amazonギフトカード5,000円分 50名様

Cコース：VポイントPayギフト5,000円分 50名様

■応募方法

(1)X公式アカウント「ビットくん(@M_bit_Project)」をフォローします。

(2) X公式アカウントの希望賞品の画像をタップし、「好きな曲名」とともにポストします。

(3)当選結果がその場でポストされ、当選された方にはXのDMで賞品獲得用のURLをお送り致します。

※Xアカウントを非公開設定にしている場合、または公式アカウントのフォローを解除した場合は、応募対象となりませんのでご注意ください。詳細は、X公式アカウント「ビットくん(@M_bit_Project)」をご覧ください。

2．ライブ開催概要

名 称

M bit Live #7

日 程

2026年6月24日(水) OPEN 18:00 / START 19:00

会 場

KT Zepp Yokohama（神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6）

イープラス先行販売

5月15日(金)12時00分～5月24日(日)23時59分

一般発売：5月30日（土）12時00分～

https://eplus.jp/m-bit-live/

「M bit Project（エムビットプロジェクト）」とは

「M bit Project」は「生きていく 好きな曲がふえていく」をスローガンに、一人ひとりの人生に音楽との出会いを届けるプロジェクトです。いつの時代も人々と歩み続ける音楽のように、日々がんばる人を支えるパートナーでありたい。プロジェクトテーマである「音楽」には、そんな当社の願いが込められています。

「M bit Project」ではさまざまな音楽カルチャーを発信し、M bit Live以外にも、随時、SNS公式アカウントで情報を公開してまいります。

前回記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000814.000032321.html