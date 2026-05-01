話題の冒険譚を、今こそまとめ買い！dアニメストアの冒険アニメ特集はコミックセットが50％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の『dアニメストア』（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、「G(ガチで)W(ワクワクする)大冒険！？冒険アニメ特集」を公開中です。対象作品のコミックが、5月14日（木）までセットで50％OFF！

GWは、最強の勇者や冒険者たちと一緒に冒険へと出かけてみては？

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 一部個別課金あり

▼ガチでワクワクする冒険がここにある！――冒険アニメのコミックが、セットで50％OFF！

特集ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000098

【キャンペーン期間】

2026年5月1日（金)～2026年5月14日(木）

*セットおよび記載価格は、2026年2月25日時点の配信情報を対象としています。

無職転生 ～異世界行ったら本気だす～

1～23巻セット

15,835円 ▶ 7,915円

ダンジョン飯

1～14巻セット

10,186円 ▶ 5,093円

月が導く異世界道中

1～15巻セット

11,264円 ▶ 5,632円

暁のヨナ

1～46巻セット

27,324円 ▶ 13,662円

メイドインアビス

1～13巻セット

12,870円 ▶ 6,435円

ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ

1～63巻セット

37,422円 ▶ 18,711円

【G(ガチで)W(ワクワクする)大冒険！？冒険アニメ特集 コミックセット割ラインナップ】 ※順不同

無職転生 ～異世界行ったら本気だす～、ダンジョン飯、月が導く異世界道中、暁のヨナ、メイドインアビス、ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ、俺は全てを【パリイ】する ～逆勘違いの世界最強は冒険者の夢をみる～、新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。、この素晴らしい世界に祝福を！、ジョジョの奇妙な冒険 第5部 黄金の風、盾の勇者の成り上がり、八男って、それはないでしょう！、転生貴族の異世界冒険録、勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる～この白魔導師が規格外すぎる～（コミック）、七つの大罪、いずれ最強の錬金術師？、ひとりぼっちの異世界攻略、人間不信の冒険者たちが世界を救うようです、ドラゴンクエスト ダイの大冒険、トリコ モノクロ版、望まぬ不死の冒険者、とあるおっさんのＶＲＭＭＯ活動記、異世界ゆるり紀行 ～子育てしながら冒険者します～、強くてニューサーガ、冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた 黒髪の戦乙女、マギ、黙示録の四騎士、ＲＡＶＥ、ヴィンランド・サガ、マギ シンドバッドの冒険

▼dアニメストア会員・初回購入の方限定！G（ガチで）W（ワクワク）する90％OFFクーポンを配布中！

ゴールデンウィーク限定で、電子書籍がおトクに購入できるクーポンを配布しています。

dアニメストア会員・電子書籍をはじめて購入される方が利用できる、90％OFF・割引上限9,900円（税込）の特別なクーポンです。有効期間は5月10日（日）まで！お見逃しなく！

その他にもおトクなクーポンを配布中！

dアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

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◆ご利用料金：月額660円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】