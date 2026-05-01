ペットボトル用シュリンクラベルと持続可能な包装：需要変化、材料選択、規制影響に関するケーススタディ
持続可能性を重視した包装環境において、シュリンクラベルの将来についてグローバル評価が明らかにした内容
持続可能性が需要を再定義し始めたとき
包装業界はもはやコストや外観だけで動いているわけではない。持続可能性に関する規制、リサイクル目標、循環型経済の取り組みが、材料選択やラベル形式を積極的に変化させている。
クライアントにとっての課題は、ペットボトルに使用されるシュリンクラベルの需要を単に推計することではなく、その需要が欧州、北米、南米、日本、韓国、中国、東南アジア諸国連合地域、およびその他地域においてどのように変化していくかを理解することであった。
さらに重要なのは、新たな代替手段や規制圧力が時間の経過とともに市場をどのように変化させるかを明確にすることであった。
従来の予測を超えて
本調査は、2026年から2035年にかけての低密度ポリオレフィン系シュリンクラベルおよび従来型ペットシュリンクラベルの需要予測に焦点を当てた。
単一の成長シナリオを提示するのではなく、分析は以下の観点で市場を分解した。
・材料タイプ
・ラベル形式
・地域別区分
これにより、市場がどのように成長するかだけでなく、代替、変革、縮小がどこで起こり得るかを把握することが可能となった。
代替手段が重要になる領域
本プロジェクトの重要な要素の一つは、代替ラベル形式が需要にどのような影響を与えるかを評価することであった。
これには、シュリンクラベルと以下との詳細な比較が含まれる。
・ロールラベル
・タックラベル
・ラベルレスボトル形式
目的は、これらの代替手段がどのような条件で普及し、従来型シュリンクラベルへの依存を低減する可能性があるかを特定することであった。
持続可能性に関する規制が包装の意思決定にどのように影響するかを理解しようとしている場合、このような分析は地域ごとの実際の変化を把握するのに役立つ。詳細については以下よりお問い合わせください。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/contact-us
規制が材料選択を左右
持続可能性に関する枠組みはもはや抽象的な指針ではなく、製品設計や材料選定に直接的な影響を与えている。
本調査では、以下を含む主要な規制および認証枠組みを整理した。
・欧州のＥＰＢＰ
・米国のＡＰＲ
・各地域における再生ペットの目標
これと並行して、ペットボトルのリサイクル適合性と、それがラベル材料および形式の選択に与える影響も評価した。
これにより、今後も有効と考えられる材料と、長期的な制約に直面する可能性のある材料が明確になった。
市場シグナルが示すもの
予測が実際の市場行動と整合するように、本調査ではバリューチェーン全体からの知見を取り入れた。
コカ・コーラやペプシコといったブランドオーナー、ならびにフジシールインターナショナルのようなラベルメーカーへの構造化インタビューを実施し、以下についての理解を深めた。
・採用されている持続可能性戦略
・投資の優先事項
・技術開発の方向性
同時に、地域および国別の需要モデルを、業界データベース、貿易統計、企業開示情報、市場資料を用いて構築した。
ポリオレフィン、ペットグリコール、ポリ塩化ビニルなどの材料別動向を分析し、代替形式と比較することで長期的な変化を把握した。
データから戦略的方向性へ
最終成果は単なる予測ではなく、意思決定のための枠組みであった。
本調査は以下を提供した。
持続可能性が需要を再定義し始めたとき
包装業界はもはやコストや外観だけで動いているわけではない。持続可能性に関する規制、リサイクル目標、循環型経済の取り組みが、材料選択やラベル形式を積極的に変化させている。
クライアントにとっての課題は、ペットボトルに使用されるシュリンクラベルの需要を単に推計することではなく、その需要が欧州、北米、南米、日本、韓国、中国、東南アジア諸国連合地域、およびその他地域においてどのように変化していくかを理解することであった。
さらに重要なのは、新たな代替手段や規制圧力が時間の経過とともに市場をどのように変化させるかを明確にすることであった。
従来の予測を超えて
本調査は、2026年から2035年にかけての低密度ポリオレフィン系シュリンクラベルおよび従来型ペットシュリンクラベルの需要予測に焦点を当てた。
単一の成長シナリオを提示するのではなく、分析は以下の観点で市場を分解した。
・材料タイプ
・ラベル形式
・地域別区分
これにより、市場がどのように成長するかだけでなく、代替、変革、縮小がどこで起こり得るかを把握することが可能となった。
代替手段が重要になる領域
本プロジェクトの重要な要素の一つは、代替ラベル形式が需要にどのような影響を与えるかを評価することであった。
これには、シュリンクラベルと以下との詳細な比較が含まれる。
・ロールラベル
・タックラベル
・ラベルレスボトル形式
目的は、これらの代替手段がどのような条件で普及し、従来型シュリンクラベルへの依存を低減する可能性があるかを特定することであった。
持続可能性に関する規制が包装の意思決定にどのように影響するかを理解しようとしている場合、このような分析は地域ごとの実際の変化を把握するのに役立つ。詳細については以下よりお問い合わせください。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/contact-us
規制が材料選択を左右
持続可能性に関する枠組みはもはや抽象的な指針ではなく、製品設計や材料選定に直接的な影響を与えている。
本調査では、以下を含む主要な規制および認証枠組みを整理した。
・欧州のＥＰＢＰ
・米国のＡＰＲ
・各地域における再生ペットの目標
これと並行して、ペットボトルのリサイクル適合性と、それがラベル材料および形式の選択に与える影響も評価した。
これにより、今後も有効と考えられる材料と、長期的な制約に直面する可能性のある材料が明確になった。
市場シグナルが示すもの
予測が実際の市場行動と整合するように、本調査ではバリューチェーン全体からの知見を取り入れた。
コカ・コーラやペプシコといったブランドオーナー、ならびにフジシールインターナショナルのようなラベルメーカーへの構造化インタビューを実施し、以下についての理解を深めた。
・採用されている持続可能性戦略
・投資の優先事項
・技術開発の方向性
同時に、地域および国別の需要モデルを、業界データベース、貿易統計、企業開示情報、市場資料を用いて構築した。
ポリオレフィン、ペットグリコール、ポリ塩化ビニルなどの材料別動向を分析し、代替形式と比較することで長期的な変化を把握した。
データから戦略的方向性へ
最終成果は単なる予測ではなく、意思決定のための枠組みであった。
本調査は以下を提供した。