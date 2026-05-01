スイス リュージュオルゴールの日本旗艦店【REUGE TOKYO】東京都港区虎ノ門に2026年4月22日グランドオープン
1865年創業の歴史あるラグジュアリーオルゴールブランドREUGE(リュージュ)社の日本総代理店であるリュージュ販売株式会社(本社：東京都港区虎ノ門五丁目2-7 1F、代表取締役：木村 健一)は、2026年4月22日(水)にリュージュオルゴールの日本旗艦店となる、REUGE TOKYO(リュージュ トーキョー)をオープンいたしました。
URL : https://reuge.co.jp
REUGE TOKYO 店舗入り口
■スイスリュージュ社のコンセプトと出店の背景
伝統のその先へ。メカニカル・ミュージックが描く、新たな情緒の世界。
「振動が生む感情(FROM VIBRATION COMES EMOTION)」を哲学に掲げるREUGEは、スイスの独立系時計ブランド〈ドゥ・ベトゥーン〉※とのパートナーシップを通じて、さらなる進化を遂げました。
彼らが目指す「現代におけるメカニカル・ミュージックの再定義」と「自然との共鳴」。
そのヴィジョンを具現化すべく、日本市場におけるラグジュアリー オルゴールの新たな拠点として、この旗艦店は誕生いたしました。
単なるオルゴールという概念を超え、人々の知的好奇心を揺さぶる「好奇心のオブジェ(Objects of Curiosity)」へ。
スイスの伝統が紡ぐ「振動」が、あなたの感性と響き合う特別な体験をお届けします。
※〈ドゥ・ベトゥーン〉：2002年に創業し、精緻な機械式時計で世界的に高い評価を受けるブランド
店内の様子(壁面商品)
店内の様子(カウンター)
■グランドオープン記念特典
REUGE TOKYOグランドオープンを記念して、リュージュオルゴールをご購入いただいたお客様、先着20名様(予定数に達し次第、配布を終了させていただきます)にオリジナル「トートバッグとタンブラー」をセットでプレゼントいたします。
購入特典
■取扱商品・価格帯
REUGE TOKYOでは、スイス・リュージュ社のオルゴールを幅広くラインナップしております。
・トラディショナルモデル 434,500円(税込)～
・コンテンポラリーモデル 902,000円(税込)～
・シンギングバード 2,178,000円(税込)～
※上記の他にも、生産終了モデル(日本国内在庫品)は10,000円台からご用意がございます。
■店舗情報
店舗名 ： REUGE TOKYO(リュージュ トーキョー)
所在地 ： 東京都港区虎ノ門5-2-7 1F
TEL ： 03-5843-8263
E-mail ： info@reuge.co.jp
定休日 ： 不定休
営業時間： 10：00～19：00
URL ： https://reuge.co.jp