1865年創業の歴史あるラグジュアリーオルゴールブランドREUGE(リュージュ)社の日本総代理店であるリュージュ販売株式会社(本社：東京都港区虎ノ門五丁目2-7 1F、代表取締役：木村 健一)は、2026年4月22日(水)にリュージュオルゴールの日本旗艦店となる、REUGE TOKYO(リュージュ トーキョー)をオープンいたしました。





URL : https://reuge.co.jp





REUGE TOKYO 店舗入り口





■スイスリュージュ社のコンセプトと出店の背景





伝統のその先へ。メカニカル・ミュージックが描く、新たな情緒の世界。





「振動が生む感情(FROM VIBRATION COMES EMOTION)」を哲学に掲げるREUGEは、スイスの独立系時計ブランド〈ドゥ・ベトゥーン〉※とのパートナーシップを通じて、さらなる進化を遂げました。

彼らが目指す「現代におけるメカニカル・ミュージックの再定義」と「自然との共鳴」。

そのヴィジョンを具現化すべく、日本市場におけるラグジュアリー オルゴールの新たな拠点として、この旗艦店は誕生いたしました。





単なるオルゴールという概念を超え、人々の知的好奇心を揺さぶる「好奇心のオブジェ(Objects of Curiosity)」へ。

スイスの伝統が紡ぐ「振動」が、あなたの感性と響き合う特別な体験をお届けします。





※〈ドゥ・ベトゥーン〉：2002年に創業し、精緻な機械式時計で世界的に高い評価を受けるブランド





店内の様子(壁面商品)

店内の様子(カウンター)





■グランドオープン記念特典

REUGE TOKYOグランドオープンを記念して、リュージュオルゴールをご購入いただいたお客様、先着20名様(予定数に達し次第、配布を終了させていただきます)にオリジナル「トートバッグとタンブラー」をセットでプレゼントいたします。





購入特典





■取扱商品・価格帯

REUGE TOKYOでは、スイス・リュージュ社のオルゴールを幅広くラインナップしております。

・トラディショナルモデル 434,500円(税込)～

・コンテンポラリーモデル 902,000円(税込)～

・シンギングバード 2,178,000円(税込)～

※上記の他にも、生産終了モデル(日本国内在庫品)は10,000円台からご用意がございます。









■店舗情報

店舗名 ： REUGE TOKYO(リュージュ トーキョー)

所在地 ： 東京都港区虎ノ門5-2-7 1F

TEL ： 03-5843-8263

E-mail ： info@reuge.co.jp

定休日 ： 不定休

営業時間： 10：00～19：00

URL ： https://reuge.co.jp