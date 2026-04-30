全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、リアル脱出ゲーム×東京シティビュー『危機迫る展望台からの脱出』を六本木ヒルズ展望台 東京シティビューにて2026年6月19日（金）～7月21日（火）の1ヶ月限定で開催いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/tenboudai2026/

◼︎地上218ｍの展望台を探索しながら謎を解くリアル脱出ゲーム

本イベント最大の魅力は、六本木ヒルズ森タワー52階の展望台「東京シティビュー」全体を使って謎を解くという、実在の展望台空間そのものを舞台にした体験。 物語は、動画サイトに投稿された「景色を奪う」という謎の犯行予告から幕を開けます。プレイヤーは展望台を巡りながら、数々の謎や暗号を解き明かし、犯人が企てる計画の阻止に挑みます。展望台ならではの景色や構造を活かした謎解きによって、現実空間と物語が交錯する没入型体験を実現。地上218ｍを舞台に繰り広げられる、リアル脱出ゲームをお楽しみください。

◼︎最後に待ち受けるのは、制限時間5分で挑むラストミッション

本イベントのクライマックスには、制限時間5分で挑むラストミッションが待ち受けます。短い時間の中でのプレイヤーの選択が結末を左右。犯人からの最後の謎に騙されず、犯行予告の阻止を目指しましょう。 実際の展望台というロケーションを活かした特別な没入感の中で犯人からの最後の謎に立ち向かう緊張感は、本イベントならではの大きな見どころです。

◼︎1ヶ月の限定開催！ チケットの一般販売は2026年5月9日（土）12時から

本イベントは、六本木ヒルズ展望台 東京シティビューにて2026年6月19日（金）から7月21日（火）の1ヶ月限定で開催。チケットは、少年探偵SCRAP団（FC）団員先行販売が5月2日（土）12時から5月8日（金）23:59まで、一般販売が5月9日（土）12時からスタート。地上52階の展望台をテーマにした極上の特別体験を、ぜひこの機会にお楽しみください。

リアル脱出ゲーム×東京シティビュー『危機迫る展望台からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/tenboudai2026/ ◼︎ストーリー 動画サイトにある声明が投稿された。 「この景色を、奪います。」 六本木ヒルズ展望台を指して、犯人はそう告げた。 方法は不明。ただ、その言葉には異様な確信があった。 そして続ける。 阻止したければ、自らが用意した「暗号」を解き明かせ。 あなたは、警視庁暗号解読捜査1班の新人職員。 新人であるあなたに下されたのは、この不可解な事件の解読任務。 犯行予告の時刻まで、残りわずか。 「景色を奪う」とは何か。 そして、あなたは犯行を阻止することができるか？ ◼︎プレイ形式 所要時間：1~2時間 制限時間：なし（※一部制限時間あり） 人数制限：なし（1チーム最大3名推奨） 会場：屋内 ◼︎開催会場、日程 六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー 2026年6月19日（金）～7月21日（火） 10:00～22:00 （最終入館21:00） ◼︎チケット販売スケジュール 少年探偵SCRAP団（FC）団員先行販売：2026年5月2日（土）12:00～5月8日（金）23:59 一般販売：2026年5月9日（土）12:00～ ◼︎チケット料金 謎解きキット：2,900円（U22団員：1,450円）～ ＋東京シティビュー入館料 ※本イベントへのご参加には「謎解きキット代」と「東京シティビュー入館料」の両方が必要となります。 ※東京シティビュー入館料は年齢により料金が異なります。詳細は、特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催 SCRAP／東京シティビュー ◼︎企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉東京シティビューとは

東京シティビューは、六本木ヒルズ森タワー52階、海抜250mに位置する展望台です。天高11メートル、全面ガラス張りの開放感あふれる空間からは、東京タワーや東京スカイツリーなどのランドマークはもちろん、天気が良い時には富士山までもが一望できます。また、展望台のギャラリースペースでは、眺望と融合した様々な展覧会やイベントを随時開催しています。同フロアにはカフェ＆レストランやショップも併設されており、雄大な景色とともにゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine