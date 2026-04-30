泉パークタウン タピオ(仙台市泉区／運営：三菱地所プロパティマネジメント株式会社)は、今年のゴールデンウィークも多くのファミリーの皆さまに楽しんでいただけるイベントを開催します。2026年5月2日(土)～5月3日(日・祝)は『アイプリデビューパーティーDX』、5月4日(月・祝)～5月6日(水・振休)は「さわれる科学博」を仙台初開催いたします。

また4月から5月は新店・リニューアル店が目白押し！40種類のドーナツをラインナップする「ミスタードーナツ」、本店の味を忠実に再現する「仙台辛み噌ラーメン 味よし」、人気のカプセルトイショップのタピオ2号店「gashacoco Branche」の3店舗がNEWオープン。和洋裁や服飾材料など豊富な品揃えが人気の「ユザワヤ」も移転オープンするなど、泉パークタウン タピオに、もっと楽しく、もっと便利な店舗が充実致します。

引き続き地域の皆さまをはじめ多くのお客さまにご愛顧頂くべく、施設運営に尽力してまいります。





さわれる科学博





＜NEW OPEN＞

gashacoco Branche

ミスタードーナツ

仙台辛み噌ラーメン 味よし





＜移転 RENEWAL OPEN＞

ユザワヤ





(C)T-ARTS/syn Sophia (C)T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT









■アイプリデビューパーティーDX

開催場所： 南館1階 センターコート

期間 ： 2026年5月2日(土)～5月3日(日・祝)

開催時間： 各日10：00～17：00

主催 ： 仙台放送/おねがいアイプリ製作委員会

(C)T-ARTS/syn Sophia (C)T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT





アイプリデビューパーティーDX_イベント詳細





仙台放送でのテレビアニメ「おねがいアイプリ」の放送(2026年4月～)を記念して、スペシャルなイベントを開催！

「おねがいアイプリ部」が登場！中学生以下を対象としたアミューズメントゲーム「おねがいアイプリ 1だん」体験(有料)や「デカプリカード抽選」のほか、スペシャルステージもお楽しみに♪





※開店前にお越しのお客さまは南館1F 東側中央メインエントランスにお集まりください。

※当日の運営状況によっては整理券をお配りする可能性がございます。









■さわれる科学博

開催場所： 南館1階 ノースコート

期間 ： 2026年5月4日(月・祝)～5月6日(水・振休)

開催時間： 各日10：00～17：00(最終入場 16：30)





さわれる科学博_イベント詳細





さわれる科学博は、移動式博物館「さわれるミュージアム Think Squares(シンクスクエア)」をベースとした新しい知育体験型コンテンツ。ふだん博物館でしか見ることがない陸海空の生き物たちの“骨格標本”を直接“触る”ことができる特別な機会です。

非日常の体験を通して、知的好奇心を刺激！今まで感じたことのないワクワクするひと時をお子さまと一緒にお過ごしください。





＜Contents1＞標本展示

さまざまな生き物たちの「骨格標本」に触れてみよう！

参加費：無料





＜Contents2＞館内周遊クイズラリー

生き物に関するクイズを館内3か所に展示。クイズを解きながら、生き物の生態を学べます。ご参加いただいたお子さまには、記念グッズをプレゼント

参加定員：各日200名

参加方法：当日タピオで1,000円以上(税込・合算可)お買い上げのレシートご提示で1名参加可





＜Contents3＞生き物＆サイエンス ワークショップ

生き物やサイエンスに関連するワークショップ体験！体験で制作・使用したアイテムは、お持ち帰りいただけます。

参加費：記載の参加費をお支払いください。※現金のみ









■NEW OPEN情報

【NEW OPEN】4/9(木)『gashacoco Branche』





gashacoco Branche





「こころおどる、がココにある」をコンセプトにしたカプセルトイショップ「gashacoco」のタピオ2号店がオープン！

子どもも大人も欲しかったものや思わず欲しくなってしまうものに出会える、皆さんの日常にちょっとした楽しみや喜びを提供するショップです。

オープン日： 4月9日(木)

業態 ： カプセルトイ

場所 ： 南館1F





【NEW OPEN】4/22(水)『ミスタードーナツ』

毎日お店で手作り！40種類以上のドーナツをラインナップ♪一口食べれば自然とこぼれる笑顔！変わらないおいしさと季節のワクワクが家族や友達、ひとりの時間にもそっと寄り添います。





ミスタードーナツ

ミスタードーナツ_商品イメージ





オープン日： 4月22日(水)

業態 ： ドーナツ

場所 ： 南館2F フードコート





【NEW OPEN】5/15(金)『仙台辛み噌ラーメン 味よし』

毎日食べられるラーメンをコンセプトに開発した「味よしラーメン」中倉本店・辛み噌ラーメンの味を忠実に再現。タピオ店限定・季節限定ラーメンも提供いたします。





仙台辛み噌ラーメン 味よし

味よしラーメン_イメージ





オープン日： 5月15日(金)

業態 ： ラーメン

場所 ： 南館2F フードコート









■移転OPEN情報

【移転OPEN】4/17(金)『ユザワヤ』

北館2Fから南館2Fに移転し、リニューアルオープン！

生地、和洋裁・服飾材料、ミシン、毛糸、手芸材料、推し活材料など、充実の品ぞろえで、ハンドメイドライフを応援します。





ユザワヤ





オープン日： 4月17日(金)

業態 ： 毛糸、生地、手芸、服飾材料

場所 ： 南館2F